El restaurante de Zaragoza con un récord Guinness muy carnívoro: tres décadas de ternasco y caracoles a la brasa

Zaragoza se ha consolidado en los últimos años como un destino gastronómico a nivel nacional. Cada vez son más las personas las que deciden visitar la capital aragonesa única y exclusivamente por la calidad de sus bares y restaurantes. La gastronomía juega un papel fundamental en el día a día de los zaragozanos y existen multitud de alternativas de calidad para poder llenar el estómago.

El Tubo es la zona más conocida por vecinos y foráneos para tapear en un ambiente único, pero hay mucha calidad gastronómica más allá de estas conocidísimas calles del Casco Histórico de Zaragoza. Aunque muchos restaurantes de la capital aragonesa se han tenido que modernizar en los últimos tiempos ante el auge de nuevas tendencias gastronómicas, hay otros que siguen triunfando haciendo lo mismo que siempre.

Una alternativa que no falla entre los amantes de la carne es un restaurante que sirva unas buenas piezas de carne cocinadas a fuego lentro en una brasa de leña o carbón. Zaragoza cuenta desde hace exactamente 30 años con un restaurante especializado en hacer carne a la brasa que incluso fue capaz de batir un récord Guinness.

Asador Los Gigantes, situado en la calle Fueros de Aragón junto a la avenida Goya, lleva asando carne en su auténtica parrilla de carbón de encina desde 1995. De la mano de su fundador y cocinero Carlos Gilarte, este restaurante se fue ganando un hueco en la gastronomía zaragozana y española elaborando carnes de primera calidad y con denominación de origen.

48 horas asando ternasco

El gran reto del Asador Los Gigantes llegó en noviembre de 2017 cuando se propuso batir su propio récord Guinness al pegarse 48 horas asando carne a la brasa. Gilarte llegó a pasar dos días delante de la parrilla de su querido restaurante durante los que cocinó 300 kilos de carne de ternasco y cordero mientras se consumían 150 kilos de carbón.

Además de la carne asada, su especialidad, el Asador Los Gigantes es el restaurante de Zaragoza con más años de experiencia cocinando caracoles asados a la brasa.

Bandejas de ternasco en Asador Los Gigantes / ASADOR LOS GIGANTES

La carta del establecimiento está llena de todo tipos de carne a la brasa desde platos 100% aragoneses como longaniza de Graus hasta solomillo de vaca, chuletón o la gran especialidad: un kilo de chuletas de ternasco con patatas. Además, para acompañar hay ensaladas, tapas, entrantes fríos e incluso pescados. Los Gigantes también tienen menús para grupos de más de 8 personas.