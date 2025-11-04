Ya hay fecha para el encendido de Navidad de Zaragoza: cambia de ubicación y no será en viernes

Se acerca la Navidad en Zaragoza y este año lo hace con novedades y sorpresas. Solo hace falta darse un paseo por el centro de la capital para ver cómo los operarios trabajan a destajo para colocar las luminarias y demás elementos decorativos, como el gigantesco árbol de la plaza Aragón, su hermano gemelo de la plaza San Francisco, los tradicionales ángeles a las puertas del Parque Grande y el resto de ornamentación que durante más de un mes iluminará las calles, sobre todo las más comerciales.

Este año el encendido navideño llega más pronto que nunca. Será el sábado 29 de noviembre, en lugar del viernes, y cambiará de ubicación. Pero esta no es la única novedad de este año. Para el recuerdo queda ese encendido en la confluencia de la calle Alfonso con la plaza del Pilar, donde se ubica la muestra navideña y las atracciones dirigidas a los más pequeños. Este 2025, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha decidido innovar y trasladará el evento navideño por excelencia a la plaza España, según ha explicado en Onda Cero, donde se instalará una de las principales novedades de la campaña.

El ayuntamiento ha reservado para este ejercicio alrededor de 1,2 millones de euros, 142.207 euros más que el año pasado. En tan solo dos años, el Gobierno municipal ha pasado de destinar casi 600.000 euros a pasar holgadamente del millón de euros, una decisión que genera tanto simpatías como rechazo.

La alcaldesa lo tiene claro, hay que invertir en ornamentación navideña para que Zaragoza se cuele dentro de ese turismo navideño que mueve a tanta gente durante el mes de diciembre. Según los datos del propio ayuntamiento, las navidades pasadas hubo algo más de 600.000 visitantes, cuya presencia generó un impacto económico de más de 75 millones de euros. En concreto, según la estimación de Zaragoza Turismo, supuso 33.673.011 euros de gasto directo y otros 23.168.668 euros como gasto indirecto.