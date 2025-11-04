Leo Cuena, el aragonés de 10 años que ha logrado el 'oro' en las Olimpiadas de Tecnología: "Me inspiró mi abuela"

Leo Cuena es un niño de 10 años de Zaragoza que ha conseguido el primer puesto en las Olimpiadas de Tecnología en la edición de España y también la mención honorífica a nivel mundial. Fue elegido como vencedor de entre más de 6.000 niños y niñas gracias a su aplicación adaptada a la comprensión de las personas más mayores que diseñó con Scratch, un programa gratuito de codificación básica para diseñar este tipo de herramientas digitales.

Leo compitió en estas olimpiadas gracias a Isaac, su profesor en el aula de Desarrollo de Capacidades de 5º de Primaria del colegio Cristo Rey Escolapios, en el barrio zaragozano de Parque Goya. "Teníamos que ir haciendo una serie de ejercicios y presentar un proyecto con todo que aprendimos", explica el joven.

"En el campeonato de España quedé primero y en la de todo el mundo quedé en mención de honor, que significa o segundo o tercero", cuenta Leo, quien asegura que fue su abuela quien le inspiro a hacer su aplicación. "Ella no entiende la aplicación de bus del móvil y como muchas veces el bus se le escapa he querido plantear una solución a su problema", explica.

Marta, su madre, matiza que tenían que crear un videojuego con esa aplicación donde se planteara una solución frente a cierto problema y Leo optó por esa vía. "Con esta aplicación de Leo era todo mucho más sencillo, lo pone todo como mucho más deductivo para las personas mayores", comenta.

En el colegio, sus profesores y amigos han valorado su trabajo. "Mis compañeros y amigos me dan la enhorabuena y están muy contentos por mí. Y mi profesor Isaac me dio un diploma por mi campeonato", dice, "hasta lo han colgado en sus redes sociales", comenta.

Leo Cuena con su diploma de NTT Data Foundation / El Periódico

Este docente estuvo encima de Leo en todo momento, comenta su madre, para ayudarle, explicarle cómo funcionaban estas olimpiadas y para la presentación y defensa ante el jurado, aunque aclara que para esto último "Isaac vio que le salía muy natural y solo, por lo que le dejó más libertad".

En casa no pueden estar más contentos con el pequeño y a Marta, como madre, "no me cabe el orgullo en el cuerpo", dice. "Ya le dijimos que utilizara esta experiencia para pasárselo bien y no podemos estar más orgullosos. Además piensa que todo esto lo ha hecho para ayudar a su abuela. Es un niño con un corazón enorme y que todo lo que hace es para poner soluciones a nuestros problemas", concluye.

Leo, pese a haber demostrado su talento en este certamen online, tiene otro tipo de intereses y la programación de videojuegos o aplicaciones, según él comenta, es su segunda opción. "¿De mayor? Esto es mi plan B, yo quiero ser periodista deportivo y narrar partidos de fútbol en la radio", algo bastante diferente de lo que ha podido mostrar en estas Olimpiadas Internacionales de Tecnología.