La Navidad comienza a asomarse a Zaragoza con el montaje del belén en la plaza del Pilar: fechas y novedades

Zaragoza allana el terreno para Navidad. Hace más de una semana, algunos supermercados comenzaron a llenar y mostrar los productos navideños en sus lineales solapándolos, incluso, con la fiesta por antonomasia de estas fechas -Halloween para unos, Todos los Santos para otros- y esa estela la ha seguido el consistorio, calcando el calendario de pasados años, con el montaje de uno de los iconos de Navidad: el belén de la plaza del Pilar.

Las máquinas ya han comenzado a trabajar de manera intensa para asentar la arena sobre la que se erigirá la muestra. Allí, donde ya se pueden ver los primeros edificios de cartón piedra erigidos, se situarán la recreación con más de 100 figuras dedicadas a los oficios tradicionales aragoneses y las escenas tradicionales de estos días, con el pesebre y el nacimiento del niño Jesús como elemento central. No faltará tampoco el palacio de Herodes o el zoco de los mercaderes, así como los juegos de luces, aguas y vegetación natural.

Este año el belén no solo volverá a superar los 1.000 metros cuadrados de superficie, sino que sumará alguno más hasta los 1.300 metros y dejará atrás su disposición en abanico por otro rectangular. Se trata de uno de las propuestas más atractivas para el público. En los últimos años ha llegado a superar los 300.000 visitantes. El plaza de instalación se extenderá durante algo más de un mes y, tras abrir al público, comenzará su desmontaje una vez pase el día de Reyes.

Junto a él, enfrente del ayuntamiento, volverán a estar presenten las habituales casetas con productos de artesanía y comida típica de Navidad

Las que ya están perfectamente dispuestas y preparadas son las luces en la calle Alfonso e Independencia. Según las previsiones, el encendido se producirá este año en la última semana de noviembre, calcando de nuevo lo hecho en 2024, cuando se produjo el día 28.