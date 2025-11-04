Este es el perfil del sinhogarismo en Zaragoza: cada vez más jóvenes en situación de calle

Son personas quienes duermen sobre cartones, bajo puentes, en cajeros. Son personas con dificultad de acceso a un recurso habitacional en Zaragoza y son, además, cada vez más jóvenes. El sinhogarismo es un problema crónico que arrastran las ciudades desde hace décadas y décadas. Pero, de un tiempo a esta parte, la situación se ha agravado de forma preocupante y el perfil que de forma tradicional se ha asociado al mismo -hombres con situaciones personales difíciles y problemas de adicción, muchas veces derivados de la propia situación de calle- ha variado. Al menos, en la capital aragonesa, dónde cada vez es más común que ver a treintañeros en este estado de vulnerabilidad, muchos de ellos migrantes.

Si se atiende a los detalles, y sin perder de vista que son personas que ante la falta de un recurso habitacional se ven abocados a dormir sobre cartones, bajo puentes, en cajeros, cabe diferenciar varios perfiles diferenciados. El que más preocupa ahora es el del joven que, como explican desde las entidades sociales, debido a la falta de vivienda asequible, terminan en situación de calle.

Y dentro de esta rabiosa juventud se diferencian dos rostros humanos. Por un lado está el de los jóvenes migrantes que han solicitado un programa de protección internacional, bien porque sus países de origen están en guerra o bien porque estar perseguidos por su religión, nacionalidad, opiniones políticas, orientación sexual u otros muchos motivos. Es este uno de los perfiles que, según indican desde el Ayuntamiento de Zaragoza, más ha crecido en la ciudad debido a lo que ellos consideran una descoordinación y falta de respuesta administrativa eficaz por parte del Gobierno de España.

A este se suma otro rostro joven de personas que acuden a la ciudad, que están en situación irregular pero que no tienen derecho a protección internacional. Es este perfil nuevo el que preocupa y al que el consistorio trata de dar una respuesta con la puesta en marcha de medidas urgentes como nuevos recursos habitacionales. Ambos dos, el que tiene derecho a protección internacional y el que no, comparten el ser personas desplazadas a la ciudad con el fin de encontrar trabajo e integrarse en la sociedad.

Pero también hay quienes se ven abocados a dormir en la calle aunque cuenten con un puesto de trabajo. Es esta una denuncia que han hecho desde las entidades sociales y que preocupa, pues no cuentan con los recursos económicos suficientes para acceder a una habitación. En muchas ocasiones, son personas con situaciones personales complejas que mandan ayuda a sus países de origen y se ven obligados a dormir sobre cartones, bajo puentes, en cajeros.

Y entre unos rostros y otros sigue aquel más crónico, el que siempre bajo estigmas la sociedad vincula al sinhogarismo: un hombre adulto con problemas de adicción, muchas veces derivados de la situación de calle y no al revés. Las menos son las mujeres, y eso aún cuando cada vez están más visibles. Es precisamente este otro de los perfiles que preocupa en las entidades sociales de Zaragoza, que no saben si hay cada vez más en la calle o si se esconden menos. Pero, sea lo uno o sea lo otro, es motivo de alarma, ya que ellas están expuestas a más riesgos y, además, cuentan con un menor número de recursos habitacionales.

Porque crecen unas cifras que hablan de personas. De personas que duermen sobre cartones, bajo puentes, en cajeros. De personas con dificultad de acceso a un recurso habitacional que son cada vez más jóvenes.