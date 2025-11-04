La Romareda hace números: beneficios de más de 200.000 euros y un patrimonio superior a los 50 millones

La sociedad mixta Nueva Romareda, participada por el Ayuntamiento de Zaragoza, el Gobierno de Aragón y el Real Zaragoza como socio privado, cerró su primer ejercicio con unos beneficios superiores a los 224.000 euros, los cuales se queda como reserva (en lugar de repartirlos) para inversiones futuras. Se trata de una cantidad modesta, teniendo en cuenta que la operación ronda los 175 millones de euros a nivel contable, aunque en ello influye, especialmente, que todavía no se ha producido el grueso de las inversiones, correspondientes especialmente a la reconstrucción del vetusto campo de fútbol, valorada en 124,5 millones.

Así lo reflejan las cuentas anuales de 2024, públicas a raíz de un contrato menor que la SL acaba de lanzar para contratar un auditor externo que fiscalice sus números hasta 2027, con posibilidad de prórroga hasta 2029. En el documento, además de los beneficios citados, se hace referencia al balance con el que Nueva Romareda cerró la contabilidad del curso pasado, el cual refleja un patrimonio neto de 50,7 millones de euros, en el que se incluyen además de los beneficios el capital social de la sociedad, que entonces era de 50,5 millones y que se actualizará antes de que acabe el año con las distintas aportaciones previstas por las tres partes.

Lo más reseñable de estas cifras está en el "inmovilizado material en curso", es decir, en la fase 1A de las obras de La Romareda, que se ceñía al derribo del Gol Sur y los edificios del Cubo y Gerencia de Urbanismo, así como a su posterior cimentación. Los costes totales de esta actuación fueron de 7,7 millones, siendo 3,1 millones de euros los correspondientes a las obras, que finalizaron sin sobreprecios. Es más, la sociedad tuvo un ligero ahorro de 5.000 euros entre el presupuesto inicial y la certificación final.

El campo modular, en el que el Real Zaragoza jugará, mínimo, hasta 2027, también aparece reflejado en el balance. Pese a que en ese momento todavía no había comenzado su construcción, el contrato sí que había sido adjudicado por 12,7 millones de euros a la UTE formada por Nussli y MLN. Y ya entonces se admitía que no era "previsible" que los ingresos que le iba a reportar el campo provisional a la sociedad, circunscritos al alquiler que paga el club por usarlo y a la publicidad, no iban a cubrir su coste.

Algo que, por otra parte, se confirmó el pasado mes de julio, cuando se cerró el acuerdo por el cual el Real Zaragoza pagará en torno a 300.000 euros anuales (con IVA) por la explotación del estadio del Actur (que incluye toda la parcela, por la cual el club sí se embolsa ingresos extra gracias a los aparcamientos de pago o a la fan zone). En caso de subir a Primera, esa cifra se iría hasta más de 500.000 euros, una cifra algo superior pero que se quedaría muy lejos de los 12,7 millones que ha costado el Ibercaja Estadio.

Capital social

Mientras, el capital social fue aportado, en su amplísima mayoría, por las dos patas públicas del proyecto. El socio con más acciones en ese momento era el consistorio zaragozano, con más del 48,5% de las mismas, traducido, eso sí, en una aportación no monetaria: la cesión del derecho de superficie, a 75 años, de los suelos municipales donde se ubica La Romareda. La DGA, por su parte, tiene el 39,6% de las acciones al haber aportado en 2024 hasta 20 millones de euros.

Y, como ya es de sobra conocido por todos, el socio que menos ha aportado hasta el momento es el Real Zaragoza. El club posee ahora cerca del 11,9% de la SL y su aportación ha sido de seis millones, los 3 que aportó al constituirse Nueva Romareda y la cesión del proyecto de obra que hizo Idom en septiembre de 2023 y que fueron modificados en marzo de 2024, cuando se decidió que la nueva Romareda se haría en dos únicas fases debido a la mudanza al Ibercaja Estadio del Actur.

Respecto al capital social, conviene recordar que el Real Zaragoza debería haber aportado en ese 2024 hasta 6,8 millones de euros, aunque pactó con sus socios públicos diferir ese pago. Este año le corresponde abonar 10 millones y lo debe hacer antes del 31 de diciembre, ya que sino podría tener penalizaciones. Aunque lo cierto es que, en estos momentos, ese colchón de 50,5 millones que tiene la SL ha permitido igualmente al ayuntamiento dejar para más adelante su aportación en concepto de préstamo participativo, que este 2025 era de otros seis millones.

La idea inicial era que las tres partes llegasen a 2028 con el mismo número de acciones, un 33,3%, aunque a finales de 2024 se aprobó una ampliación de capital exclusivamente pública que dejó al Real Zaragoza en minoría (con el 25%), aunque desde el club siempre se ha trasladado su intención de volver en el futuro a esa situación inicial.