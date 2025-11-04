Se está haciendo de rogar mucho más de lo deseado, pero esta vez sí que parece que será la definitiva. Zaragoza se adherirá al sistema Viogén "en los próximos días", tal y como han confirmado la Delegación del Gobierno en Aragón y el ayuntamiento en un comunicado conjunto, tan solo unas horas después del primer asesinato machista del año en la comunidad.

El porcentaje acordado por ambas partes, que fue anunciado por la alcaldesa Natalia Chueca en el debate sobre el estado de la ciudad del pasado julio, sigue siendo el mismo. Así, la Policía Local se hará cargo, tras recibir una formación de la Policía Nacional, del 30% de los casos en nivel de protección bajo. En base a los últimos datos, los agentes zaragozanos atenderían a 475 mujeres víctimas de violencia de género de las 1.582 que están inscritas en estos momentos en ese nivel.

En cambio, la novedad radica en que, cuando una mujer esté bajo protección de la Policía Local y escale por sus circunstancias al nivel medio de protección, seguirán bajo la tutela de la Local. El objetivo, según defienden delegación y ayuntamiento, es "evitar su revictimización".

De esta forma, y tras varios años de tiras y aflojas, el acuerdo entre ambos "está ya culminado". El próximo paso será convocar en los próximos días, "en cuanto las agendas lo permitan", una Junta Local de Seguridad a la que se le elevará el documento antes de la firma con la Secretaria de Estado, dependiente del Ministerio del Interior.