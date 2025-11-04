Zaragoza amplía de urgencia las plazas para personas sin hogar: estas son las nuevas medidas y recursos habitacionales

Sin techo. Sin cobijo. Sin hogar. Las cifras de sinhogarismo han alcanzado máximos históricos en Zaragoza y una de las causas principales es, según las entidades sociales, el difícil -o más bien imposible- acceso a la vivienda. De la mano de este aumento ha llegado también un cambio del perfil de las personas que están en situación de calle, con una cada vez más predominante presencia de jóvenes migrantes. Y todos los recursos habitacionales de los que dispone la capital de Aragón, del consistorio y de las asociaciones, están completos, aseguran ambos. Por eso, con el fin de responder a estos dos cambios, desde el ayuntamiento ya han puesto en marcha medidas extraordinarias para ampliar el número de plazas y contar con cerca de 100 más. De estas, 80 están habilitadas y completas, y las 12 restantes se abrirán en los próximos meses. Su previsión es poder contar con todas ellas antes de que finalice el año.

La concejal de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Marian Orós, ha desgranado las medidas en las que se trabaja desde el consistorio para responder a este nuevo perfil de sinhogarismo, que son principalmente tres. La primera de ellas, ya en marcha, es la apertura de 4 pisos con 20 plazas cada uno dirigidas a jóvenes en situación de calle, sobre todo de origen subsahariano. Todos ellos están ya completos.

Estos se tratan de nuevos espacios de alojamiento que el ayuntamiento ha activado en colaboración con la Fundación Dolores Sopeña. En concreto, ha detallado Orós, el consistorio ofrece el espacio habitacional y el acompañamiento del trabajador social, mientras que la entidad es la encargada de un itinerario formativo laboral para cada persona que esté en el piso. Consiste en formación en oficios, en idioma y en todos los aspectos que requieran. La concejal ha explicado que, aunque estos son espacios temporales que tienen como fin lograr la inserción laboral y una salida de la situación de calle, son recursos "de acompañamiento".

Además de estos cuatro pisos, el Ayuntamiento de Zaragoza va a sacar un contrato menor con 12 plazas más, también dirigidas a jóvenes sin hogar. La previsión es sacarlo a licitación entre esta semana y la próxima y que la entidad social que adquiera el contrato desarrolle un proyecto piloto que cuente con una metodología innovadora.

Con la apertura de estos recursos, Zaragoza ampliará en casi 100 su número de recursos habitacionales para personas sin hogar. Con todo, Orós ha indicado que ambos espacios, destinados a jóvenes sin hogar con el objetivo de responder a este nuevo perfil de sinhogarismo, "son ampliables".

Y la ampliación habitacional no acaba ahí. A estos dos se sumará un tercer alojamiento, este dirigido a hombres adultos, que será de grandes dimensiones -tendrá 25 plazas- y que se habilitará por emergencia de frío. Se pondrá en marcha en colaboración de Cruz Roja y se sumará a los dos pabellones de frío con los que ya cuenta el Albergue Municipal.

A estas tres medidas de urgencia ya en marcha se añade una cuarta que, ha concretado Orós, están estudiando desde el Ayuntamiento de Zaragoza: alternativas habitacionales para trabajadores vulnerables. Estas irían dirigidas a otro nuevo perfil que ha comenzado a dejarse ver en la capital aragonesa, que es el de personas que cuentan con un puesto laboral y que, por falta de idioma y red y por si situación personal, entre otros motivos, tienen difícil encontrar un alojamiento y se ven abocadas a una situación de calle.