El Ayuntamiento de Zaragoza impulsará la mayor campaña de Volveremos hasta la fecha: más de 3 millones de euros

Los usuarios del programa Volveremos en Zaragoza, más de 100.000 activos, pueden beneficiarse desde hoy, 5 de noviembre, de la campaña más ambiciosa en la ciudad desde que se creó esta fórmula de incentivos al consumo hace cinco años. La dotación alcanza los 3.100.000 de euros entre la aportación del Ayuntamiento de Zaragoza (más de 1,7 millones) y el Gobierno de Aragón casi 1,4 millones), es decir, todos los fondos restantes del año 2025.

Esta mañana, la alcaldesa Natalia Chueca ha recordado que, de manera conjunta, esta herramienta de Volveremos nacida en el Ayuntamiento de Zaragoza, se extiende también a casi 70 municipios de la Comunidad Autónoma. Todos los miércoles y viernes hasta agotar el saldo, los usuarios obtendrán saldo por valor de un 20% de sus compras en los más de 2.300 comercios adheridos en la Ciudad.

De esta forma, en los monederos quedan todavía casi 2.000.000 de euros disponibles y que, sumados a los casi 3,1 millones de esta campaña suman 5.000.000 de euros aún por utilizarse en los comercios hasta el 31 de diciembre y que permitirán elevar el resultado final por encima del año anterior, siempre que la redención de saldo se produzca como habitualmente.

En los 10 meses que han transcurrido de este 2025, con dos campañas ordinarias de Volveremos en Zaragoza, la privada de Acomza y la nueva de obras, ya se han producido alrededor de 43.400.000 de euros en tickets en los negocios adheridos, que impactan directamente en la cuenta de resultados de estas pymes y autónomos.

Calles en obras

Durante la presentación de la campaña que hoy comienza, Natalia Chueca ha desvelado que “la última iniciativa que implantó el Ayuntamiento de Zaragoza, una campaña propia de cuatro días en calles y avenidas con obras de larga duración ha sido todo un éxito para los casi 20 establecimientos beneficiarios. En un momento en el que necesitan remontar, con el empuje de este Volveremos especial, más de 600 veces han entrado a comprar en estos negocios en apenas cuatro días. Sin duda, es un éxito y demuestra la flexibilidad de este programa y el acierto de haber planteado esta iniciativa, que, por supuesto, va a llegar a más zonas de la ciudad”.

De hecho, la Campaña Especial Obras registró 625 transacciones y ha generado casi 15.110 euros de saldo municipal, con un volumen de ventas de 132.101 euros. Una vez terminada esa campaña, el balance antes de esta recta final del 2025 sobre el impacto global desde la puesta en marcha de este programa en 2020 supera ya los 255.000.000 de euros y la ha convertido en indispensable en el respaldo al tejido de pymes y autónomos de la ciudad que se han querido sumar a ella.

Después de un lustro de existencia de este programa, la inversión pública del Ayuntamiento de Zaragoza ha ascendido a 26.100.00 euros. Esa cifra, sumada a la aportación autonómica de los dos últimos ejercicios, eleva el total a 30.300.000 euros.