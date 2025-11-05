Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

BonÀrea traslada una céntrica tienda de Zaragoza: esta es su nueva ubicación

Duplica su espacio y podrá ofrecer mil productos más con el cambio

El nuevo BonÀrea de Zaragoza.

El nuevo BonÀrea de Zaragoza.

Luis Alloza

BonÀrea ha anunciado el traslado de una céntrica y transitada tienda. Este supermercado, que formaba parte de la red de establecimientos de la compañía desde 1997, cambia de ubicación para adaptarse a las crecientes necesidades de los clientes. 

El traslado representa un salto cualitativo en el espacio y la imagen de la tienda, con una distribución pensada para ofrecer una compra más completa y cómoda a los vecinos del barrio de San Pablo. La nueva tienda ofrecerá una gama de productos más amplia, con aproximadamente 2.400 artículos (antes 1.400), y aumenta la superficie de venta hasta los 296 m² (antes 133 m²), mejorando la experiencia de compra. Los nuevos murales y la ampliación del espacio permiten mostrar mejor la gama de productos secos, mientras que el ambiente renovado aporta una imagen más moderna.

Para comodidad de los vecinos y clientes, se traslada justo al lado, ya que pasa de la calle Santa Lucía, 1, a la misma calle, pero al número 6. Un cambio prácticamente imperceptible que le permite ganar en espacio, productos ofrecidos e incluso en trabajadores.

Como muestra de su compromiso con el territorio, bonÀrea continúa ampliando su presencia en Aragón, ofreciendo productos de proximidad y apostando por la relación calidad-precio que caracteriza a la marca. Este establecimiento es uno de los 37 que BonÀrea tiene en la ciudad de Zaragoza y forma parte de la red de 47 tiendas en la comarca, siendo la 67.ª tienda en la provincia.

En palabras de Jordi de Mingo, responsable de Expansión y Obras de tiendas de BonÀrea: “Este traslado nos permite adaptarnos mejor a las necesidades de los vecinos y ofrecer un espacio más amplio y funcional, con una gama de productos renovada y más completa. Además, nos brinda la oportunidad de consolidar nuestra apuesta por el territorio y la proximidad, facilitando que los clientes encuentren todo lo que necesitan en un mismo establecimiento y reforzando nuestra vocación de servicio al barrio y a la comunidad local.”

El nuevo establecimiento contará con dos nuevos trabajadores, hasta un total de seis, y el horario comercial será de lunes a sábado de 9.00 a 21.00 horas y domingos y festivos de 10.00 a 14.00.

