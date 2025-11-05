Los centros comerciales de Aragón piden elegir los 10 días de apertura los domingos y festivos

El director general de la Asociación de Propietarios de Espacios Comerciales (Apresco), Ángel Luis del Monte, ha intervenido esta mañana en la Comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos Humanos del Parlamento aragonés para proponer “establecer la flexibilidad para elegir los 10 días de apertura de domingo y festivos para que cada establecimiento pueda decidir los días que quiere abrir y que se aumente gradualmente con el objetivo de llegar a 16 días".

Así, el director general de Apresco ha comparecido en sede parlamentaria para trasladar el punto de vista del sector, que se enfrenta a “un entorno de hiperregulación y de trabas”, que ha descrito como “un tsunami regulatorio”. Por otra parte, también ha puesto de relieve que otro de los principales cambios ha sido la llegada del comercio electrónico, “que ha restado ventas en el formato físico”, ha reconocido.

En esta línea, Ángel Luis del Monte también ha detallado que los grandes operadores digitales, como Amazon o Temu, cuentan con “menos restricciones y suponen una competencia desleal porque los marcos regulatorios no están adaptados a la actualidad”. Al respecto, ha reclamado un apoyo por parte de Administración para que el comercio físico “pueda adaptarse al nuevo contexto y al cambio generacional que se está produciendo”.

Desde el G. P. Popular, Ignacio Herrero ha apostado por apoyar “al pequeño comercio, sin penalizar al grande” como se realiza con el programa Volveremos, ha indicado. Asimismo, Herrero ha recordado que el mes pasado se reunió el Observatorio Aragonés de Comercio en el que se abordó los efectos de ampliar la apertura de domingos y festivos.

El socialista Sergio Ortiz ha reflejado que “existe una pulsión con diferentes intereses dentro del mismo sector y que también hay actores fuera del sector que no pueden quedar al margen del debate, como asociaciones de vecinos a la hora de crear un BID o de sindicatos y pequeño comercio sobre liberalizar horarios comerciales”.

Desde Vox, Juan Vidal ha preguntado por la visión para “mejorar la situación a nivel regional para facilitar o integrar el acceso de la población rural a los centros comerciales como un tipo de colaboración de los multiservicios que están funcionando en los entornos rurales”. Por otra parte, Vidal ha declarado que “la excesiva regulación afecta a todos los sectores y viene del demencial pacto verde”.

Para Isabel Lasobras, de Chunta Aragonesista, el comercio “tiene un papel clave en Aragón en términos de empleo, de cohesión social y dinamización territorial”. Así, ha pedido que cualquier estrategia de impulso comercial incorpore “esa mirada territorial diversa y realista”.

Por parte de Aragón-Teruel Existe, Pilar Buj ha señalado que “la libertad de apertura no va a contrarrestar la venta online y hay que luchar con otras herramientas”. Por otra parte, ha recordado que “hay que respetar la negociación que se está realizando sobre los domingos y festivos de apertura en Aragón”.

Alberto Izquierdo (PAR) ha reconocido que “el comercio online ha hecho más ciudadanos del mundo a los ciudadanos del medio rural” y ha estado de acuerdo en “no hacer una competencia entre los pequeños y grandes comercios”. Asimismo, ha propuesto hablar de una comisión de estudio para conocer la opinión del sector y de los expertos.