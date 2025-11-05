Crisis social en Zaragoza: cerca de 150 personas sin hogar duermen en campamentos chabolistas

Para tratar de frenar el cierzo, para que el cemento deje la menor huella posible en su piel, para que la lluvia no les moje y el sol no les queme, trozos de cartón. Trozos de cartón para tener algo de privacidad y para, dentro de lo posible, sentirse resguardados. Las cifras de sinhogarismo se han disparado en Zaragoza y en algunos puntos de la ciudad se concentran cada vez más personas sin hogar. Entre ellos está el parque Bruil, donde según los últimos datos del consistorio hay 53. Sin embargo, aunque la cantidad de sintecho ha ido a más, desde el ayuntamiento no se ha detectado un incremento de la situación de chabolismo.

Según ha explicado la concejala de Políticas Sociales, Marian Orós, el Ayuntamiento de Zaragoza trabaja con la fundación Ozanam en un proyecto de Atención Social Infravivienda. Así, cuentan con un mapa actualizado para seguir la situación de chabolismo a tiempo real. Si se atiende a este registro, la cifra de asentamientos ha descendido en los últimos siete años, y en estos momentos hay 29 personas menos que entonces en este tipo de asentamientos.

En concreto, Orós ha detallado que en el año 2018 había unas 179 personas en asentamientos chabolistas, una cifra que descendió a 157 en 2024. En estos diez primeros meses del año, según los datos del consistorio, la tendencia ha vuelto a ser a la baja y son 150 las personas que duermen en estos campamentos. Entre ellos hay algunos como el detectado de forma reciente bajo el puente de la Almozara, en el que según informaron las entidades sociales duermen en torno a 50 personas a diario, o el de la estación del Portillo.

Orós ha indicado que, aunque la situación de calle y el chabolismo se diferencian en algunos detalles, el problema es al final el mismo. "Son personas que no tienen un recurso habitacional", ha resumido.

Además de seguir la evolución de campamentos chabolistas en la ciudad, el Ayuntamiento de Zaragoza realiza de forma mensual recuentos en el parque Bruil de Zaragoza, uno de los puntos donde más gente duerme. Según los últimos datos, ofrecidos a finales de octubre, en el entorno del Centro de Historias hay un total de 53 personas en situación de calle, de las que 29 son migrantes con derecho a protección internacional que, ha remarcado Orós, deben ser, por tanto, atendidas por el Gobierno de España. También ha remarcado que el Ejecutivo central dispone de más de 300 plazas disponibles en sus recursos.

A este seguimiento se suma el recuento que cada dos años organiza el consistorio junto a Cruz Roja, que da una foto fija de la situación de sinhogarismo de la ciudad. En el último, que se hizo en noviembre de 2023, se contabilizaron en torno a 160 personas. A finales de este mes, se hará uno nuevo con el que se actualizarán los datos.