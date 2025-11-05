Decenas de personas claman por soluciones para el Parque Bruil de Zaragoza: "Está totalmente abandonado. Mucha gente está dejando de venir"

Una situación que califican de "insostenible" en un espacio público, el parque Bruil de Zaragoza, que consideran que está "totalmente abandonado". Es este el motivo base que ha hecho que, aun bajo amenaza de lluvia, decenas de vecinos del entorno del Centro de Historias hayan salido este miércoles por la tarde a las calles para sumarse a la manifestación que ha convocado la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del Tenerías contra la "degradación" de esta zona verde. "Desde hace años, mucho tiempo antes de tener la situación de sinhogarismo que hay ahora, los columpios están estropeados, los bancos rotos, los árboles se vienen abajo cuando llueve...", han descrito. Y han clamado por respuestas. "Reclamamos y exigimos soluciones", han expresado.

"El parque Bruil ha pasado de ser una zona como el salón de nuestra casa, a la que íbamos las familias para jugar con los niños, a ser un sitio que está en tal estado de degradación que mucha gente está dejando de venir. Esto no puede ser", ha expresado Anabel, una de las manifestantes y miembro de la AMPA del Tenerías. A ello ha añadido el malestar que les ha generado -y les genera- la reforma de la rivera del Huerva, que según cuenta "ha hecho que aparezcan ratas en el parque". "Esta zona del río también la usan nuestros hijos para salidas escolares, por ejemplo, y el otro día ya tuvimos un episodio de un menor con una jeringa... ", ha especificado.

Anabel ha indicado que hace años que arrastran este malestar con la dehradación del Bruil, que sufre un "abandono" al que en los últimos meses se ha sumado una crítica situación de sinhogarismo, ya que decenas de personas sin hogar duermen allí a diario. "Reclamamos y exigimos que atiendan a estas personas. Hay que darles una solución. Ahora llega el invierno, el frío, y siguen ahí", ha clamado la manifestante, que ha puesto crudos ejemplos de la realidad de su entorno: "Nosotros ahora, que llueve, nos vamos a casa. Pero hoy ellos se quedan aquí. No tienen a dónde ir".

A su alrededor, grandes pancartas blancas sujetadas por los vecinos más pequeños que lanzan mensajes como "Bruil resiste. Por un barrio seguro" o "Salvemos al Bruil y a sus gentes". Las mochilas escolares y los abrigos dan color a una jornada nublada que, según estiman desde la AMPA del Tenerías, ha reunido a en torno a un centenar de personas para urgir al Ayuntamiento de Zaragoza soluciones. Sumadas a la protesta, miembros de la AMPA del IES Pedro de Luna o de la Escuela Infantil Municipal Parque Bruil, entre otros.

"Hay una falta de compasión y de humanidad con las personas sin hogar que duermen aquí. Es una brutalidad. Y es una cuestión ya no solo de dignidad, que también, sino incluso de salubridad e higiene, porque es gente que pasa allí todo el día, con sus pertenencias a cuestas y sin tener a dónde ir", ha lamentado la manifestante, que también se ha referido a que en las últimas semanas se han puesto vallas en algunas zonas del entorno. "¿En qué se está gastando el dinero el ayuntamiento? ¿En poner verjas?", ha protestado.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, sostuvo la semana pasada que, ante la petición de algunos vecinos, desde el consistorio se había intensificado la "seguridad" del entorno del parque Bruil. "Nos han pedido cerramientos para sus edificios y los estamos facilitando", indicó.

La protesta se produce un día después de que la concejala de Políticas Sociales del consistorio, Marian Orós, anunciara una ampliación de recursos habitacionales en Zaragoza para jóvenes sin hogar. Según desarrolló, ya se han habilitado cuatro pisos que suman en total 20 plazas, a las que se añadirán otras 12 mediante un contrato menor con una entidad.

Todas estas plazas están destinadas a personas en situación de calle que responden a un nuevo perfil de sinhogarismo que responde a gente joven que, remarcó Orós, no son solicitantes de protección internacional, ya que insistió que estos deben ser atendidos por Delegación del Gobierno. Según el último recuento que realizó el consistorio en el parque Bruil, a finales de octubre, en el Parque Bruil hay 29 que sí tienen derecho a asilo de las 59 que duermen allí.

La situación del Parque Bruil ha sido la última piedra en una mochila que desde hace meses carga sobre las espaldas de las administraciones: el aumento de personas sin hogar y el cambio de perfil, con cada vez más gente joven. Delegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Zaragoza se han señalado entre ellos en reiteradas ocasiones como responsables del problema, los primeros al indicar que es el consistorio el que debe atender a estas personas sin hogar y los segundos al apuntar que una gran parte de las mismas tiene derecho a protección internacional y que, mientras ellos se hacen cargo de quienes no lo tienen, el Gobierno de España debe responsabilizarse de los jóvenes con derecho a asilo.