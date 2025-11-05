Un gigante de la bisutería dice adiós a Zaragoza: liquidación por cierre y descuentos del 50% en "absolutamente todo"

La quiebra de Claire's en EEUU ha impactado en todas sus filiales y abocado al cierre de las decenas de tiendas que tiene en España. Fue en verano cuando el gigante de la bisutería recurrió al Código de Quiebras en un tribunal federal del estado de Delaware -algo equivalente al concurso de acreedores español- para reestructurar su deuda y estructura empresarial. La consecuencia directa es que una parte importante de sus tiendas bajarán la persiana para siempre, entre ellas, la ubicada en el centro comercial GranCasa de Zaragoza.

Claire's contaba con algo más de un centenar de tiendas en España y, de ellas, apenas se mantienen en este momento una docena, la mayoría de ellas en Madrid y también la de la capital aragonesa, aunque tienen fecha de caducidad. En Zaragoza Claire's llegó a tener una segunda tienda en Puerto Venecia, pero cerró en 2022. La única que resistía ya prepara su despedida con carteles que anuncian la "liquidación por cierre" con descuentos del 50% en "absolutamente todo".

“Esta decisión es difícil, pero necesaria”, declaró Chris Cramer, director ejecutivo de Claire’s, en un comunicado oficial. “El aumento de la competencia, las tendencias cambiantes de consumo y el abandono progresivo del comercio físico, sumados a nuestras obligaciones financieras, han hecho inevitable esta medida”, explicó.

Segunda quiebra en una década

Claire's se encuentra en un escenario ya conocido. La multinacional, fundada en 1961, ya se enfrentó a un proceso similar en 2018, cuando se declaró en bancarrota cuando poseía más de 4.500 tiendas en todo el mundo. Hoy, la presencia se había reducido un 40% hasta los 2.750 locales en 17 países.

Tras ese primer traspiés, la conocida marca de joyas de bajo coste y bisutería fue comprada por el holding privado Ames Watson, especializado en transformar compañías icónicas que atraviesan un mal momento financiero, por 140 millones de euros. Ocho años después, Claire's arrastra una deuda de 496 millones de dólares y "ha dejado de pagar intereses y el alquiler de tiendas no rentables", según afirmó la CNN con datos de la agencia Debtwire.