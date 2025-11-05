Un gigante de la bisutería dice adiós a Zaragoza: liquidación por cierre y descuentos del 50% en "absolutamente todo"
La multinacional Claire's, popular por sus joyas de bajo coste y bisutería, cerrará la única tienda que poseía en Zaragoza tras la quiebra de su matriz estadounidense
La quiebra de Claire's en EEUU ha impactado en todas sus filiales y abocado al cierre de las decenas de tiendas que tiene en España. Fue en verano cuando el gigante de la bisutería recurrió al Código de Quiebras en un tribunal federal del estado de Delaware -algo equivalente al concurso de acreedores español- para reestructurar su deuda y estructura empresarial. La consecuencia directa es que una parte importante de sus tiendas bajarán la persiana para siempre, entre ellas, la ubicada en el centro comercial GranCasa de Zaragoza.
Claire's contaba con algo más de un centenar de tiendas en España y, de ellas, apenas se mantienen en este momento una docena, la mayoría de ellas en Madrid y también la de la capital aragonesa, aunque tienen fecha de caducidad. En Zaragoza Claire's llegó a tener una segunda tienda en Puerto Venecia, pero cerró en 2022. La única que resistía ya prepara su despedida con carteles que anuncian la "liquidación por cierre" con descuentos del 50% en "absolutamente todo".
“Esta decisión es difícil, pero necesaria”, declaró Chris Cramer, director ejecutivo de Claire’s, en un comunicado oficial. “El aumento de la competencia, las tendencias cambiantes de consumo y el abandono progresivo del comercio físico, sumados a nuestras obligaciones financieras, han hecho inevitable esta medida”, explicó.
Segunda quiebra en una década
Claire's se encuentra en un escenario ya conocido. La multinacional, fundada en 1961, ya se enfrentó a un proceso similar en 2018, cuando se declaró en bancarrota cuando poseía más de 4.500 tiendas en todo el mundo. Hoy, la presencia se había reducido un 40% hasta los 2.750 locales en 17 países.
Tras ese primer traspiés, la conocida marca de joyas de bajo coste y bisutería fue comprada por el holding privado Ames Watson, especializado en transformar compañías icónicas que atraviesan un mal momento financiero, por 140 millones de euros. Ocho años después, Claire's arrastra una deuda de 496 millones de dólares y "ha dejado de pagar intereses y el alquiler de tiendas no rentables", según afirmó la CNN con datos de la agencia Debtwire.
- El autobús de Zaragoza pone fecha al adiós definitivo de la tarjeta bus de Avanza tras 21 años de servicio
- Dos familias aragonesas, en la lista Forbes de los más ricos de España: suman 3.200 millones de euros
- El popular restaurante de Zaragoza que arrasa con sus bandejas de costillas y su mítica ensalada ilustrada
- Una emblemática zapatería del centro de Zaragoza se despide tras 35 años: 'Me da mucha pena por las clientas, pero es hora de descansar
- Esta es la parcela que gana enteros para acoger el futuro hospital Royo Villanova: próxima a la A-23 y con fácil acceso en tranvía
- Un experto aragonés tiene la clave para evitar la expansión de la avispa asiática: 'Es muy eficaz
- Adiós a la tarjeta bus en Zaragoza: llega su nueva alternativa
- Cierra Comercial Allo, toda una vida dedicada a los muebles, la iluminación y la decoración en el centro de Zaragoza