Qué hace el hijo del narcotraficante Pablo Escobar en Zaragoza

Juan Pablo Escobar, el hijo del narcotraficante colombiano Pablo Escobar, llegará el martes a Zaragoza para inspirar con su recorrido vital a los jóvenes de la ciudad en el congreso ‘Lo que de Verdad Importa’, en el que también estarán Lola Fernández-Ochoa y el divulgador Ruy Arroyo.

La concejal de Juventud del consistorio zaragozano, Ruth Bravo, y las coordinadoras de Juventud y de Congresos de la fundación Lo que de Verdad Importa, Carolina Barrantes y Leticia de Bergia, respectivamente, han presentado este miércoles en una rueda de prensa esta cita que acogerá el Palacio de Congresos y que espera congregar a cerca de 1.500 jóvenes.

De esta forma, la iniciativa ofrecerá el martes las charlas de Juan Pablo Escobar, Lola Fernández-Ochoa y Ruy Arroyo, tres “testimonios directos de inspiración” que buscarán empujar “a reflexionar a los jóvenes y no tan jóvenes” sobre “lo que de verdad importa en la vida”, ha expresado Bravo.

Acerca de Escobar, De Bergia ha relatado que “todo el mundo conoce a su padre” y que él, “habiendo nacido en una familia en la que todo apuntaba a que iba a hacer el mal, como hacía su padre, eligió hacer el bien”. El “admirable” testimonio de Juan Pablo Escobar contendrá “unos mensajes impresionantes” y anécdotas “espectaculares”, habiendo sido hijo del conocido narcotraficante y criminal colombiano.

En el congreso también estará el divulgador Ruy Arroyo, quien tuvo un problema “muy serio” de adicciones, “hasta el punto de poner en peligro su propia vida”, ha destacado la coordinadora de Congresos.

En Zaragoza explicará cómo recorrió un camino “de profunda lucha, superación, de autoconocimiento y de crecimiento profundo” para salir de las adicciones y mostrará a los jóvenes que “las drogas no son un juego”, sino que estas sustancias “te pueden arruinar la vida”.

La última charla será la de Lola Fernández-Ochoa, la hermana pequeña de la saga de esquiadores, que insistirá en la necesidad de concienciar sobre la importancia de la salud mental y cómo las situaciones y aprendizajes que ha vivido en su exigente carrera deportiva se pueden extrapolar a las vidas de las personas anónimas.

“Lola tiene una hermana que sufrió las consecuencias de una enfermedad mental”, ha recordado De Bergia, que ha definido el tema que abordará como “imprescindible, sobre todo para los jóvenes” y a la ponente como una persona que “es el ejemplo del amor a la familia, de la superación y del coraje”.

Con este congreso, la fundación Lo que de Verdad Importa viaja a Zaragoza antes de afrontar el último del año, que tendrá lugar en Madrid el 26 de noviembre. Hasta la fecha, se han celebrado en total más de 200 congresos en ocho países de América Latina, Europa y Asia, a los que han asistido más de 300.000 jóvenes.

Todos los interesados en asistir al congreso en Zaragoza pueden inscribirse de manera gratuita en la aplicación móvil de la fundación y, en caso de no poder asistir al encuentro, podrán verlo íntegramente en línea desde el 12 hasta el 19 de noviembre en la web de Lo que de Verdad Importa.