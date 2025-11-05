Humo, policías y ambulancias en el aeropuerto de Zaragoza: qué lo causa y qué se sabe hasta ahora

Una gran columna de humo asoma desde esta mañana en el aeropuerto de Zaragoza. Tiene explicación. Durante toda la mañana de este miércoles se va a realizar un simulacro de emergencia aeronáutica, dentro del Plan de Autoprotección del aeropuerto. El ejercicio simula el accidente de un avión, con varias personas a bordo, que se sale de pista al aterrizar y se incendia.

En este ejercicio se trata de analizar el grado de conocimiento e integración de todos los colectivos internos y externos implicados en la atención de una emergencia dentro del recinto aeroportuario. El número de personal que interviene es muy elevado, puesto que en el plan están involucradas unidades de Protección Civil del Gobierno de Aragón, Delegación del Gobierno, el Ayuntamiento de Zaragoza, personal del 112 y sanitarios del 061, hospitales y Cruz Roja, además de psicólogos y trabajadores sociales, además de personal del Juzgado de Guardia, forense, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Policía Local de Zaragoza.

Un simulacro similar al del año 2023, cuando se replicó un incidente de un avión con 81 personas a bordo del mismo y se puso a prueba la reacción de las ambulancias nada más se declarara la emergencia, su velocidad de actuación y la atención a los heridos. Se simuló también la existencia de más de una decena de fallecidos y múltiples personas en estado de gravedad a raíz del accidente.

Un aumento de actores considerable si se le compara al mismo ejercicio de hace dos años, cuando tan sólo incluyeron la implicación de 8 tripulantes en un vuelo de las mismas características.