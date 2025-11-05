Humo, policías y ambulancias en el aeropuerto de Zaragoza: qué lo causa y qué se sabe hasta ahora
Se trata de un ejercicio que simula el accidente de un avión, con varias personas a bordo, que se sale de pista al aterrizar y se incendia
Una gran columna de humo asoma desde esta mañana en el aeropuerto de Zaragoza. Tiene explicación. Durante toda la mañana de este miércoles se va a realizar un simulacro de emergencia aeronáutica, dentro del Plan de Autoprotección del aeropuerto. El ejercicio simula el accidente de un avión, con varias personas a bordo, que se sale de pista al aterrizar y se incendia.
En este ejercicio se trata de analizar el grado de conocimiento e integración de todos los colectivos internos y externos implicados en la atención de una emergencia dentro del recinto aeroportuario. El número de personal que interviene es muy elevado, puesto que en el plan están involucradas unidades de Protección Civil del Gobierno de Aragón, Delegación del Gobierno, el Ayuntamiento de Zaragoza, personal del 112 y sanitarios del 061, hospitales y Cruz Roja, además de psicólogos y trabajadores sociales, además de personal del Juzgado de Guardia, forense, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Policía Local de Zaragoza.
Un simulacro similar al del año 2023, cuando se replicó un incidente de un avión con 81 personas a bordo del mismo y se puso a prueba la reacción de las ambulancias nada más se declarara la emergencia, su velocidad de actuación y la atención a los heridos. Se simuló también la existencia de más de una decena de fallecidos y múltiples personas en estado de gravedad a raíz del accidente.
Un aumento de actores considerable si se le compara al mismo ejercicio de hace dos años, cuando tan sólo incluyeron la implicación de 8 tripulantes en un vuelo de las mismas características.
- El autobús de Zaragoza pone fecha al adiós definitivo de la tarjeta bus de Avanza tras 21 años de servicio
- Dos familias aragonesas, en la lista Forbes de los más ricos de España: suman 3.200 millones de euros
- El popular restaurante de Zaragoza que arrasa con sus bandejas de costillas y su mítica ensalada ilustrada
- Una emblemática zapatería del centro de Zaragoza se despide tras 35 años: 'Me da mucha pena por las clientas, pero es hora de descansar
- Esta es la parcela que gana enteros para acoger el futuro hospital Royo Villanova: próxima a la A-23 y con fácil acceso en tranvía
- Un experto aragonés tiene la clave para evitar la expansión de la avispa asiática: 'Es muy eficaz
- Adiós a la tarjeta bus en Zaragoza: llega su nueva alternativa
- Cierra Comercial Allo, toda una vida dedicada a los muebles, la iluminación y la decoración en el centro de Zaragoza