Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Humo, policías y ambulancias en el aeropuerto de Zaragoza: qué lo causa y qué se sabe hasta ahora

Se trata de un ejercicio que simula el accidente de un avión, con varias personas a bordo, que se sale de pista al aterrizar y se incendia

Un avión en el aeropuerto de Zaragoza, este miércoles, durante el simulacro de emergencia.

Un avión en el aeropuerto de Zaragoza, este miércoles, durante el simulacro de emergencia. / JAIME GALINDO

Paula Marco

ZARAGOZA

Una gran columna de humo asoma desde esta mañana en el aeropuerto de Zaragoza. Tiene explicación. Durante toda la mañana de este miércoles se va a realizar un simulacro de emergencia aeronáutica, dentro del Plan de Autoprotección del aeropuerto. El ejercicio simula el accidente de un avión, con varias personas a bordo, que se sale de pista al aterrizar y se incendia.

En este ejercicio se trata de analizar el grado de conocimiento e integración de todos los colectivos internos y externos implicados en la atención de una emergencia dentro del recinto aeroportuario. El número de personal que interviene es muy elevado, puesto que en el plan están involucradas unidades de Protección Civil del Gobierno de Aragón, Delegación del Gobierno, el Ayuntamiento de Zaragoza, personal del 112 y sanitarios del 061, hospitales y Cruz Roja, además de psicólogos y trabajadores sociales, además de personal del Juzgado de Guardia, forense, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Policía Local de Zaragoza.

Un simulacro similar al del año 2023, cuando se replicó un incidente de un avión con 81 personas a bordo del mismo y se puso a prueba la reacción de las ambulancias nada más se declarara la emergencia, su velocidad de actuación y la atención a los heridos. Se simuló también la existencia de más de una decena de fallecidos y múltiples personas en estado de gravedad a raíz del accidente.

Noticias relacionadas y más

Un aumento de actores considerable si se le compara al mismo ejercicio de hace dos años, cuando tan sólo incluyeron la implicación de 8 tripulantes en un vuelo de las mismas características.

TEMAS

  1. El autobús de Zaragoza pone fecha al adiós definitivo de la tarjeta bus de Avanza tras 21 años de servicio
  2. Dos familias aragonesas, en la lista Forbes de los más ricos de España: suman 3.200 millones de euros
  3. El popular restaurante de Zaragoza que arrasa con sus bandejas de costillas y su mítica ensalada ilustrada
  4. Una emblemática zapatería del centro de Zaragoza se despide tras 35 años: 'Me da mucha pena por las clientas, pero es hora de descansar
  5. Esta es la parcela que gana enteros para acoger el futuro hospital Royo Villanova: próxima a la A-23 y con fácil acceso en tranvía
  6. Un experto aragonés tiene la clave para evitar la expansión de la avispa asiática: 'Es muy eficaz
  7. Adiós a la tarjeta bus en Zaragoza: llega su nueva alternativa
  8. Cierra Comercial Allo, toda una vida dedicada a los muebles, la iluminación y la decoración en el centro de Zaragoza

Humo, policías y ambulancias en el aeropuerto de Zaragoza: qué lo causa y qué se sabe hasta ahora

Humo, policías y ambulancias en el aeropuerto de Zaragoza: qué lo causa y qué se sabe hasta ahora

El edificio del Tubo será demolido y los bares no podrán reabrir hasta dentro de un mes: "Intentaremos ser lo más rápidos posible"

El edificio del Tubo será demolido y los bares no podrán reabrir hasta dentro de un mes: "Intentaremos ser lo más rápidos posible"

Zaragoza se vuelca para encontrar a la oca Lola desaparecida en el parque del Agua

Zaragoza se vuelca para encontrar a la oca Lola desaparecida en el parque del Agua

Crisis social en Zaragoza: cerca de 150 personas sin hogar duermen en campamentos chabolistas

Crisis social en Zaragoza: cerca de 150 personas sin hogar duermen en campamentos chabolistas

El pago con el móvil en los autobuses de Zaragoza no acaba de despegar: solo el 1% lo usa

El pago con el móvil en los autobuses de Zaragoza no acaba de despegar: solo el 1% lo usa

La construcción de la nueva comisaría de Mayandía en Zaragoza ya tiene fecha: costará 85 millones de euros

La construcción de la nueva comisaría de Mayandía en Zaragoza ya tiene fecha: costará 85 millones de euros

Así será la futura comisaría de la Policía Nacional de Zaragoza: dos edificios en uno y una plaza "ajardinada"

Así será la futura comisaría de la Policía Nacional de Zaragoza: dos edificios en uno y una plaza "ajardinada"

El albergue de Zaragoza bate récords: se multiplica la demanda de mujeres y prevé cerrar el año con más de 40.500 estancias

El albergue de Zaragoza bate récords: se multiplica la demanda de mujeres y prevé cerrar el año con más de 40.500 estancias
Tracking Pixel Contents