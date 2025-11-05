La Torre Outlet sigue creciendo: dos nuevas marcas desembarcan en el centro comercial de Zaragoza

La Torre Outlet Zaragoza continúa reforzando su oferta de moda con la incorporación de dos nuevas marcas que abrirán sus puertas próximamente en la zona outlet del centro comercial: Harper & Neyer, firma española de estilo casual premium, y New Blanco, la esperada reapertura de la icónica marca Blanco.

Harper & Neyer llega a La Torre Outlet Zaragoza con su propuesta de moda masculina contemporánea, inspirada en el estilo universitario americano y el espíritu mediterráneo. La marca, conocida por su calidad, diseño y carácter urbano, contará con un espacio que reflejará su estética cuidada y atemporal.

Por su parte, New Blanco supone el regreso de una de las marca más queridas del panorama nacional, que renace bajo un nuevo concepto de moda femenina actual, fresca y accesible. La tienda ofrecerá una amplia colección de prendas versátiles y en tendencia, adaptadas al estilo de vida de la mujer moderna.

“Seguimos ampliando nuestra oferta con marcas que aportan valor y diversidad a la experiencia de compra de nuestros clientes”, destacan desde la gerencia de La Torre Outlet Zaragoza. “Estas incorporaciones reflejan la buena dinámica comercial del centro y el interés de las marcas por formar parte de nuestro proyecto”.

La apertura de Harper & Neyer y New Blanco se suma a otras incorporaciones recientes en el centro, reforzando el crecimiento sostenido de La Torre Outlet Zaragoza tanto en ocupación como en afluencia de visitantes.

Con estas aperturas, el centro outlet zaragozano consolida su posición como referente de compras en el norte de España, ofreciendo a sus visitantes una mezcla única de moda, lifestyle y restauración con más de 70 tiendas de primeras marcas y descuentos durante todo el año.