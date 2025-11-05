Una nueva bocatería especializada en bocadillos del mundo ultima su apertura en Zaragoza

Zaragoza suma una nueva propuesta gastronómica con la inminente apertura de Global Zaragoza, una bocatería que apuesta por una original fusión de sabores internacionales. El local, que abrirá sus puertas muy pronto, promete convertirse en un punto de encuentro para los amantes del buen comer y las recetas viajeras, ofrediendo bocadillos inspirados en distintos países del mundo, desde México a India, pasando por Francia, Cuba, Italia o Estados Unidos.

Con una estétitca moderna e informal, Gobal Zaragoza busca reflejar el carácter cosmopolita del barrio con recetas típicas de diferentes rincones del planeta. Su carta, en proceso de elaboración, incluirá propuestas variadas para los comensales ávidos de nuevas experiencias culinarias.

La bocatería llega para reforzar la vitalidad gastronómica de La Magdalena, uno de los enclaves con más personalidad y diversidad culinaria de Zaragoza. En este barrio comparten espacios clásicos de la gastronomía zaragozana como el bar Entalto, El Gallo o el Estudios, con nuevas propuestas como La Moncloa del Queso o El Rincón de Cerdeña.

Sin fecha de apertura de momento

Aunque todavía no hay fecha confirmada, la bocatería ha anunciado a través de sus redes sociales su apertura con un video donde puede verse cómo avanzan los trabajos en el interior del local, ubicado en la esquina de la calle Reconquista con la calle Cadena, muy cerca de la plaza San Miguel y de la calle Asalto.

Sin duda, una innovadora propuesta que tiene la cocina creativa y fusión como bandera.