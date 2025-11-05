El pago con el móvil en los autobuses de Zaragoza no acaba de despegar: solo el 1% lo usa

Fue en el año 2023 cuando los autobuses urbanos de Zaragoza incorporaron una novedosa aplicación: el pago con el móvil. Desde entonces, el número de usuarios que utilizan esta posibilidad ha ido creciendo, aunque sigue representando un 1% del total de validaciones anuales, puesto que la inmensa mayoría sigue optando por la tarjeta bus. Pero el famoso plástico, que sirve tanto para el autobús como el tranvía, tiene los días contados, porque el ayuntamiento quiere digitalizar el servicio y entre las medidas se encuentra el pago virtual del transporte público.

Será en el futuro, con la nueva contrata del bus que empezará a operar en 2027. La modernización y digitalización del servicio copan buena parte de los pliegos de condiciones. El contrato, con un precio inicial de 1.187 millones de euros, contempla el acondicionamiento de todas las paradas del bus para garantizar una "correcta accesibilidad", la digitalización de la información al usuario con postes inteligentes y pantallas informativas en todas sus marquesinas y el uso de tarjetas bus virtuales.

Tendrá hasta tres años para digitalizar el sistema de pagos, que deberá ser compatible con el resto de tarjetas, como la Tarjeta Ciudadana, la del Consorcio de Transporte, o la futura plataforma Maas (Mobility as a Service), que va con retraso pero que permitirá agrupar en una única app todos los medios de transporte.

La realidad es que a los zaragozanos les está costando 'modernizarse' y pagar a golpe de móvil. De hecho, solo el 1% de las validaciones anuales registradas en el autobús urbano son digitales. Pese a ello, la tendencia es positiva y cada vez se animan más viajeros. Cabe destacar que el tranvía todavía no han actualizado su sistema y solo se puede pagar con la tarjeta bus.

Yendo a los datos. En lo que va de año se han producido 729.536 validaciones a través de la app móvil de Avanza, de las que 91.532 corresponden a trasbordos. A falta de un mes para que finalice el año, se han producido 58.274 recargas, mil más que el año pasado. En 2024, con un total de 94,3 millones de viajeros, 751.178 optaron por pagar con sus móviles y 57.401 recargaron el saldo de su app. En 2023, año de estreno, hubo 514.501 viajes abonados a través de la aplicación móvil, que sumó más de 42.340 recargas.

Los datos evidencian que falta todavía dar el salto a la digitalización. El hecho de que el tranvía todavía tenga que pagarse con la tarjeta puede estar desincentivando el uso del móvil ya que, al tener la opción tradicional no resulta necesario instalarse la app en el móvil para abonar el viaje en bus.

Quizá la costumbre acabe cambiando una vez que el ayuntamiento ponga en marcha la aplicación MaaS (Mobility as a Service) con la que se podrá pagar todo el transporte público a través de una única app móvil. Esta nueva plataforma integrará todos los servicios de movilidad en Zaragoza y su área metropolitana, para crear así una oferta unificada. Con MaaS los usuarios podrán planificar, reservar, pagar y tener información en tiempo real de los medios de transporte (autobús urbano y metropolitano, tranvía y cercanías, además de motos, bicis, taxi), de los estacionamientos regulados en superficie, los aparcamientos subterráneos y hasta la red de cargadores de vehículos eléctricos.