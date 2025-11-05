Penúltimo impulso a Arcosur antes de la macrooperación urbanística que completará el barrio: más de 7 millones y 812 viviendas libres

Arcosur sigue siendo el gran protagonista del mercado inmobiliario en Zaragoza. Tan solo dos semanas después de la firma del protocolo con el Gobierno de Aragón, el ayuntamiento e Ibercaja que permitirá completar el barrio en la próxima década, la junta de compensación acaba de presentar a los técnicos municipales un nuevo impulso urbanístico. Esta vez, el correspondiente a la separata 2 Resto Sur, con capacidad para 812 viviendas libres y un precio que, una vez el conistorio dé el visto bueno, superará los 7,1 millones de euros.

En total, se habilitarán parcelas con capacidad para cerca de 160.000 metros cuadrados residenciales y, además, libres. Una tipología que no es la más abundante en el emergente barrio zaragozano, donde entre el 55% y el 60% de los solares están reservados para VPO. Pero no solo se pondrán a disposición de las promotoras y de los propietarios los suelos para levantar los 812 pisos libres mencionados, ya que también se generarán más de 11.000 metros cuadrados de usos terciarios, casi 18.000 metros cuadrados para zonas verdes y cerca de 32.000 metros cuadrados que serán destinados a equipamientos.

Y es que la separata 2 Resto Sur es el penúltimo impulso que le falta a Arcosur antes de su despegue definitivo. En ese sentido, la junta de compensación (encargada de diseñar y financiar los distintos desarrollos, bajo supervisión municipal) está ultimando en estos días la adjudicación de la primera parte de la 2 Sur, por 10,2 millones de euros, que supondrá poner en el mercado suelos para levantar 1.634 viviendas mixtas (libres y protegidas) y urbanizar la conexión con Montecanal a través de un vial que unirá Canal de Izas con la avenida de la Ilustración.

Después, todavía quedará pendiente un último desarrollo, que corresponde a tres recintos extra de la separata 2 Sur y que la junta también va a sacar a concurso en las próximas semanas. El principal será la construcción de una gran zona verde en el eje central del barrio, junto a los lagos, y que superará las 20 hectáreas. Además, se urbanizarán dos calles al sur del barrio, cerca de la Z-40, donde hay cuatro solares con capacidad para 384 VPO. De ellos, dos pertenecen a Aldea Viviendas desde hace un año y los otros dos son de titularidad municipal. Esta segunda parte de la 2 Sur está valorada en unos 5 millones.

2027 como año clave

El año clave será 2027. La intención es que, para ese entonces, estén concluidas las obras de urbanización de la 2 Sur y de la 2 Resto Sur, habiendo generado así capacidad para albergar 2.830 viviendas más con una inversión total superior a los 20 millones de euros. La separata 2 Resto Sur está comprendida entre la avenida Patio de los Naranjos y los lagos, junto al futuro parque central, y también incluye dos pastillas más al sur entre las avenidas del Torico y Cañones, dejando al este, por ejemplo, la parcela donde se construirá la nueva escuela infantil y el centro de salud.

Separata 2 Resto Sur de Arcosur, con capacidad para 812 viviendas libres. / Junta de Arcosur

Aunque, primero, el ayuntamiento deberá aprobar su urbanización. Cabe recordar que uno de los compromisos del ayuntamiento en el protocolo firmado hace apenas dos semanas consistía en agilizar la concesión de licencias urbanísticas, por lo que la resolución no debería hacerse esperar. De este modo, las obras comenzarían a lo largo de 2026.

Con el fin de todas estas intervenciones urbanísticas, la zona más grande de Arcosur ya estará urbanizada casi a la mitad, consolidando el barrio por el sureste junto a Valdespartera. Luego, la intención de la junta es licitar antes de que acabe el año un contrato para diseñar la fase 3, la última que queda para completar el barrio (caben más de 10.000 viviendas, que podrían ser más si se modifica la densidad residencial), valorada en 130 millones y que fue desbloqueada con el convenio firmado recientemente. En principio, se crearán entre cinco y siete zonas y se comenzará a urbanizar, precisamente, junto a las dos parcelas más meridionales de la 2 Resto Sur.