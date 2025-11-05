El PP de Aragón acusa al ministro Urtasun de "ponerse del lado" de Cataluña en el caso Sijena

El grupo del PP en las Cortes ha responsabilizado al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, de ponerse "del lado" de Cataluña en el litigio por las pinturas murales del Monasterio de Sijena expuestas en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), pendientes de su traslado en cumplimiento de la sentencia que ordena su retorno a su emplazamiento original.

Así lo ha asegurado este miércoles en rueda de prensa la portavoz adjunta de los populares en la Cámara aragonesa, Ana Marín, en relación a unas recientes declaraciones del ministro en defensa de la profesionalidad de los técnicos del museo catalán en el cuidado de las pinturas, un día después de que la comisión de expertos del Gobierno aragonés cuestionara la labor de conservación realizada.

Este posicionamiento "no sólo es injusto, sino que demuestra una falta de respeto a nuestros profesionales y, por ende, a todos los aragoneses", ha subrayado la parlamentaria, para quien "una vez más, Aragón vuelve a quedar en desventaja frente a otras comunidades autónomas cuando se trata de defender nuestro patrimonio y nuestros derechos".

A su juicio, esta situación, "repetida en el tiempo", genera de forma reiterada una situación de agravio hacia la comunidad que, ha advertido, "no queremos ni podemos consentir".

En este contexto, Marín ha centrado sus críticas en la ministra portavoz y secretaria general del PSOE aragonés, Pilar Alegría, a la que ha recordado que, "como aragonesa tiene una responsabilidad política y moral con Aragón", por lo que se espera de ella "una voz firme que defienda a esta comunidad y no calle".

Iniciativa parlamentaria por Sijena

Por este motivo, la portavoz adjunta del PP en la Cámara aragonesa ha anunciado la presentación de una iniciativa para su debate y votación en pleno para cursar una invitación al ministro Urtasun para que se pronuncie en territorio aragonés sobre los bienes de Sijena y su cuidado.

"Tenemos un ministro que habla demasiado en algunas ocasiones y una ministra que calla", ha asegurado la diputada, que ha añadido que en la iniciativa planteada se insta a Ernest Urtasun a rectificar y a respaldar las conclusiones de los de los técnicos aragoneses, así como a comprometerse, "de una vez por todas", con los trabajos de devolución de las pinturas.

Ha añadido que en esta iniciativa se pide a la ministra portavoz a "defender a Aragón de una vez", y se expresa la voluntad del PP aragonés de "defender lo nuestro con rigor, seriedad y con la convicción de saber que tenemos la razón".