Resbalones y caídas: el 'boom' de las Bizis de Zaragoza acelera su desgaste

La lluvia no es una buena aliada de los ciclistas, sobre todo si las ruedas están desgastadas. Es lo que está pasando con las nuevas Bizis en Zaragoza, que están sufriendo las consecuencias de un uso excesivo. Desde que el servicio se puso en marcha, el pasado mes de enero, no han dejado de aumentar los abonados. Es tal la demanda que muchas veces resulta complicado encontrar una bici libre en alguna de las 276 estaciones repartidas por los barrios. Y eso que la flota asciende a 2.500 unidades.

Las nuevas Bizis realizan de media unos 30.000 viajes al día, por lo que no resulta extraño que sus ruedas estén sufriendo el desgaste, como denuncian desde La Ciclería, que alerta del peligro que entraña desplazarse con unas bicicletas en estas condiciones, sobre todo durante los días de lluvia, como el de este miércoles, ya que los carriles bici y las calzadas resbalan y aumentan las probabilidades de caídas.

La empresa que gestiona el servicio, Serveo, es consciente de la situación y de que la demanda ha superado todas las expectativas. Ni las mejores previsiones apuntaban a una demanda que ha ido evolucionando a toda velocidad. Los datos lo avalan y a finales de agosto se registraban unos 26.000 viajes cada día, que se elevaron hasta los 38.000 en septiembre por lo que todo apunta a que la cifra continuará creciendo hasta estabilizarse en los 40.000 viajes por jornada. El éxito de servicio es tal que actualmente duplica los usos de Barcelona, con un tercio de 'bizis'.

Para poder dar respuesta a las necesidades, la contrata ha reforzado su taller y ha tenido que adelantar el calendario previsto para el cambio de ruedas porque se ha acelerado el desgaste de sus ruedas se ha acelerado como consecuencia de sus usos. Más viajes, más desgaste, por lo que la contrata ya trabaja en su sustitución.

Este contrato, a diferencia del anterior, incluye la obligación del concesionario de mantener sus bicis en un estado óptimo. De hecho, el contrato anterior, con Clear Channel, acabó perdiendo el grueso de sus usuarios por las malas condiciones de sus bicicletas, con ruedas y frenos desgastados, sillines sin fijaciones y un largo etcétera de defectos que acabaron hundiendo el servicio, inaugurado para la Expo del Agua en 2008.