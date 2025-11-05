Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La revolución del tráfico en Zaragoza: así son los semáforos con IA que piensan por sí mismos

Este tipo de dispositivos, que se van a probar en una calle de la ciudad, son capaces de distinguir a un peatón y de predecir sus movimientos

Así funcionan los semáforos inteligentes que van a instalarse en Zaragoza.

Así funcionan los semáforos inteligentes que van a instalarse en Zaragoza.

Carlota Gomar

Carlota Gomar

ZARAGOZA

Semáforos que pueden tomar decisiones para evitar accidentes y atropellos. Aunque de forma muy resumida, estos son los nuevos dispositivos que irán apareciendo poco a poco y a futuro por las calles de Zaragoza que, haciendo uso de la Inteligencia Artificial (IA), podrán regular el tráfico de una forma óptima, adaptando su funcionamiento en tiempo real a las condiciones del tráfico, evitando paradas innecesarias y mejorando la fluidez y la seguridad vial. Sustituirán a los semáforos con botón ubicados en vías con poco transitadas.

La capital aragonesa está inmersa en la carrera por convertirse en una smart city de primer orden. Con el objetivo de alcanzar la neutralidad climáticamente, está haciendo uso de las nuevas tecnologías y la IA en servicios tan variados como la teleasistencia, la gestión de las zonas verdes de la ciudad o el control del tráfico.

En el marco de la estrategia de transformación digital llamada Zityverse, que cuenta con un presupuesto de 70 millones hasta el año 2030, el ayuntamiento está incorporando la tecnología con la idea de gestionar de manera eficiente sus recursos (naturales, económicos y humanos), establecer canales de comunicación con los ciudadanos y mejorar sus servicios. 

El Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos (Circe) ha sido el encargado de desarrollar el proyecto Safetra, un sistema que emplea modelos de visión por computador y aprendizaje profundo para adaptarse de forma dinámica a las necesidades reales de peatones y vehículos. Se trata de dispositivos que combinan la Inteligencia Artificial y la visión por computador para optimizar la gestión del tráfico en tiempo real.

El centro de control de tráfico de Zaragoza utilizar la IA para mejora la circulación.

El centro de control de tráfico de Zaragoza utilizar la IA para mejora la circulación. / EL PERIÓDICO

Este tipo de semáforos, cuya prueba piloto se va a desarrollar en una calle todavía por definir en Zaragoza, están equipados con cámaras de vigilancia y un procesador donde están alojados los algoritmos que le permiten detectar que hay una persona y que tiene intención de cruzar. "Lo novedosos es que tienen la capacidad de distinguir que se trata de una persona y no una paloma o una bolsa y que ese peatón tiene intención de cruzar. Esto se consigue gracias a la IA", explica Jorge Joven, project manager del proyecto.

Cuando el dispositivo detecta la intención del peatón, cambia a rojo la luz de los coches, que estará por defecto en verde, para agilizar el tráfico. "Sustituye a los semáforos con botón que, hasta que cambiaban las luces hacían esperar primero a la persona que quería cruzar y después a los coches", apunta Joven, que matiza que este tipo de dispositivos son más adecuados en calles unidireccionales y poco transitadas. "No tienen mucho sentido en las intersecciones donde hay un flujo constante de coches y peatones", añade.

Noticias relacionadas y más

Este novedosos semáforo, que pronto se verá en una calle de la capital, fue probado por Circe la zona de la Expo del Agua. Una prueba piloto que que el ayuntamiento quiere poner en marcha en dos meses y cuya ubicación todavía está en estudio.

TEMAS

  1. El autobús de Zaragoza pone fecha al adiós definitivo de la tarjeta bus de Avanza tras 21 años de servicio
  2. Dos familias aragonesas, en la lista Forbes de los más ricos de España: suman 3.200 millones de euros
  3. El popular restaurante de Zaragoza que arrasa con sus bandejas de costillas y su mítica ensalada ilustrada
  4. Una emblemática zapatería del centro de Zaragoza se despide tras 35 años: 'Me da mucha pena por las clientas, pero es hora de descansar
  5. Esta es la parcela que gana enteros para acoger el futuro hospital Royo Villanova: próxima a la A-23 y con fácil acceso en tranvía
  6. Un experto aragonés tiene la clave para evitar la expansión de la avispa asiática: 'Es muy eficaz
  7. Adiós a la tarjeta bus en Zaragoza: llega su nueva alternativa
  8. Cierra Comercial Allo, toda una vida dedicada a los muebles, la iluminación y la decoración en el centro de Zaragoza

Penúltimo impulso a Arcosur antes de la macrooperación urbanística que completará el barrio: más de 7 millones y 812 viviendas libres

Penúltimo impulso a Arcosur antes de la macrooperación urbanística que completará el barrio: más de 7 millones y 812 viviendas libres

La revolución del tráfico en Zaragoza: así son los semáforos con IA que piensan por sí mismos

La revolución del tráfico en Zaragoza: así son los semáforos con IA que piensan por sí mismos

Caos controlado en el Aeropuerto de Zaragoza: así es un simulacro de un accidente aéreo

Caos controlado en el Aeropuerto de Zaragoza: así es un simulacro de un accidente aéreo

La Torre Outlet sigue creciendo: dos nuevas marcas desembarcan en el centro comercial de Zaragoza

La Torre Outlet sigue creciendo: dos nuevas marcas desembarcan en el centro comercial de Zaragoza

Los centros comerciales de Aragón piden elegir los 10 días de apertura los domingos y festivos

Los centros comerciales de Aragón piden elegir los 10 días de apertura los domingos y festivos

El Ayuntamiento de Zaragoza impulsará la mayor campaña de Volveremos hasta la fecha: más de 3 millones de euros

El Ayuntamiento de Zaragoza impulsará la mayor campaña de Volveremos hasta la fecha: más de 3 millones de euros

Qué hace el hijo del narcotraficante Pablo Escobar en Zaragoza

Qué hace el hijo del narcotraficante Pablo Escobar en Zaragoza

El PP de Aragón acusa al ministro Urtasun de "ponerse del lado" de Cataluña en el caso Sijena

El PP de Aragón acusa al ministro Urtasun de "ponerse del lado" de Cataluña en el caso Sijena
Tracking Pixel Contents