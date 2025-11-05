La revolución del tráfico en Zaragoza: así son los semáforos con IA que piensan por sí mismos
Este tipo de dispositivos, que se van a probar en una calle de la ciudad, son capaces de distinguir a un peatón y de predecir sus movimientos
Semáforos que pueden tomar decisiones para evitar accidentes y atropellos. Aunque de forma muy resumida, estos son los nuevos dispositivos que irán apareciendo poco a poco y a futuro por las calles de Zaragoza que, haciendo uso de la Inteligencia Artificial (IA), podrán regular el tráfico de una forma óptima, adaptando su funcionamiento en tiempo real a las condiciones del tráfico, evitando paradas innecesarias y mejorando la fluidez y la seguridad vial. Sustituirán a los semáforos con botón ubicados en vías con poco transitadas.
La capital aragonesa está inmersa en la carrera por convertirse en una smart city de primer orden. Con el objetivo de alcanzar la neutralidad climáticamente, está haciendo uso de las nuevas tecnologías y la IA en servicios tan variados como la teleasistencia, la gestión de las zonas verdes de la ciudad o el control del tráfico.
En el marco de la estrategia de transformación digital llamada Zityverse, que cuenta con un presupuesto de 70 millones hasta el año 2030, el ayuntamiento está incorporando la tecnología con la idea de gestionar de manera eficiente sus recursos (naturales, económicos y humanos), establecer canales de comunicación con los ciudadanos y mejorar sus servicios.
El Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos (Circe) ha sido el encargado de desarrollar el proyecto Safetra, un sistema que emplea modelos de visión por computador y aprendizaje profundo para adaptarse de forma dinámica a las necesidades reales de peatones y vehículos. Se trata de dispositivos que combinan la Inteligencia Artificial y la visión por computador para optimizar la gestión del tráfico en tiempo real.
Este tipo de semáforos, cuya prueba piloto se va a desarrollar en una calle todavía por definir en Zaragoza, están equipados con cámaras de vigilancia y un procesador donde están alojados los algoritmos que le permiten detectar que hay una persona y que tiene intención de cruzar. "Lo novedosos es que tienen la capacidad de distinguir que se trata de una persona y no una paloma o una bolsa y que ese peatón tiene intención de cruzar. Esto se consigue gracias a la IA", explica Jorge Joven, project manager del proyecto.
Cuando el dispositivo detecta la intención del peatón, cambia a rojo la luz de los coches, que estará por defecto en verde, para agilizar el tráfico. "Sustituye a los semáforos con botón que, hasta que cambiaban las luces hacían esperar primero a la persona que quería cruzar y después a los coches", apunta Joven, que matiza que este tipo de dispositivos son más adecuados en calles unidireccionales y poco transitadas. "No tienen mucho sentido en las intersecciones donde hay un flujo constante de coches y peatones", añade.
Este novedosos semáforo, que pronto se verá en una calle de la capital, fue probado por Circe la zona de la Expo del Agua. Una prueba piloto que que el ayuntamiento quiere poner en marcha en dos meses y cuya ubicación todavía está en estudio.
- El autobús de Zaragoza pone fecha al adiós definitivo de la tarjeta bus de Avanza tras 21 años de servicio
- Dos familias aragonesas, en la lista Forbes de los más ricos de España: suman 3.200 millones de euros
- El popular restaurante de Zaragoza que arrasa con sus bandejas de costillas y su mítica ensalada ilustrada
- Una emblemática zapatería del centro de Zaragoza se despide tras 35 años: 'Me da mucha pena por las clientas, pero es hora de descansar
- Esta es la parcela que gana enteros para acoger el futuro hospital Royo Villanova: próxima a la A-23 y con fácil acceso en tranvía
- Un experto aragonés tiene la clave para evitar la expansión de la avispa asiática: 'Es muy eficaz
- Adiós a la tarjeta bus en Zaragoza: llega su nueva alternativa
- Cierra Comercial Allo, toda una vida dedicada a los muebles, la iluminación y la decoración en el centro de Zaragoza