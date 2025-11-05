La revolución del tráfico en Zaragoza: así son los semáforos con IA que piensan por sí mismos

Semáforos que pueden tomar decisiones para evitar accidentes y atropellos. Aunque de forma muy resumida, estos son los nuevos dispositivos que irán apareciendo poco a poco y a futuro por las calles de Zaragoza que, haciendo uso de la Inteligencia Artificial (IA), podrán regular el tráfico de una forma óptima, adaptando su funcionamiento en tiempo real a las condiciones del tráfico, evitando paradas innecesarias y mejorando la fluidez y la seguridad vial. Sustituirán a los semáforos con botón ubicados en vías con poco transitadas.

La capital aragonesa está inmersa en la carrera por convertirse en una smart city de primer orden. Con el objetivo de alcanzar la neutralidad climáticamente, está haciendo uso de las nuevas tecnologías y la IA en servicios tan variados como la teleasistencia, la gestión de las zonas verdes de la ciudad o el control del tráfico.

En el marco de la estrategia de transformación digital llamada Zityverse, que cuenta con un presupuesto de 70 millones hasta el año 2030, el ayuntamiento está incorporando la tecnología con la idea de gestionar de manera eficiente sus recursos (naturales, económicos y humanos), establecer canales de comunicación con los ciudadanos y mejorar sus servicios.

El Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos (Circe) ha sido el encargado de desarrollar el proyecto Safetra, un sistema que emplea modelos de visión por computador y aprendizaje profundo para adaptarse de forma dinámica a las necesidades reales de peatones y vehículos. Se trata de dispositivos que combinan la Inteligencia Artificial y la visión por computador para optimizar la gestión del tráfico en tiempo real.

El centro de control de tráfico de Zaragoza utilizar la IA para mejora la circulación. / EL PERIÓDICO

Este tipo de semáforos, cuya prueba piloto se va a desarrollar en una calle todavía por definir en Zaragoza, están equipados con cámaras de vigilancia y un procesador donde están alojados los algoritmos que le permiten detectar que hay una persona y que tiene intención de cruzar. "Lo novedosos es que tienen la capacidad de distinguir que se trata de una persona y no una paloma o una bolsa y que ese peatón tiene intención de cruzar. Esto se consigue gracias a la IA", explica Jorge Joven, project manager del proyecto.

Cuando el dispositivo detecta la intención del peatón, cambia a rojo la luz de los coches, que estará por defecto en verde, para agilizar el tráfico. "Sustituye a los semáforos con botón que, hasta que cambiaban las luces hacían esperar primero a la persona que quería cruzar y después a los coches", apunta Joven, que matiza que este tipo de dispositivos son más adecuados en calles unidireccionales y poco transitadas. "No tienen mucho sentido en las intersecciones donde hay un flujo constante de coches y peatones", añade.

Este novedosos semáforo, que pronto se verá en una calle de la capital, fue probado por Circe la zona de la Expo del Agua. Una prueba piloto que que el ayuntamiento quiere poner en marcha en dos meses y cuya ubicación todavía está en estudio.