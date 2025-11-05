Así será la futura comisaría de la Policía Nacional de Zaragoza: dos edificios en uno y una plaza "ajardinada"

Poco o nada tendrá que ver la futura comisaría de la Policía Nacional en Mayandía con aquella que se levantó en 1945 en el centro de Zaragoza y constaba de tres edificios. De ellos, hoy tan solo queda uno en pie, la comisaría del Distrito Centro, cuya tercera planta ha sido reformada. Los otros dos, el bloque de viviendas que daba a Madre Sacramento y Tomás Crespo Agüero y el inmueble de uso principalmente administrativo, han sido demolidos casi en su totalidad, a excepción de los vestuarios de la UPR y del Centro de Transformación que, no obstante, correrán dentro de poco su misma suerte.

Será a partir de 2027, si todo va según lo previsto, cuando las obras de reconstrucción comenzarán, con un valor que rondará los 85 millones de euros. Se completará así el Plan de Infraestructuras de la Seguridad del Estado aprobado por el Consejo de Ministros a principios de 2019, cuando se decidió construir un complejo de Policía Nacional en Zaragoza. Y, en los pliegos que sirven como base para la redacción de dicho proyecto, ya se especifica cómo será el nuevo cuartel.

Además de la actual comisaría, que se mantendrá, se levantará un edificio dividido en dos bloques: uno con cuatro alturas para dependencias generales y tres plantas de aparcamientos y otro con nueve pisos donde habrá, sobre todo, oficinas. También habrá un sótano común donde estarán los almacenes, los archivos, la unidad de detención "de gran superficie" y la galería de tiro.

En el volumen central, por tanto, habrá tres plantas sobre rasante con capacidad para 230 vehículos y dependencias para los GOES y los artificieros. Dará a Anselmo Clavé y tendrá habilitada la salida y entrada a dicho parquin. Las dos últimas alturas contarán con los nuevos vestuarios de la UPR, así como con otros espacios como las aulas de formación, la cafetería, el gimnasio, el salón de actos y una terraza.

Distribución de la futura comisaría de Mayandía, en Zaragoza; la UPR (derecha) se derribará y trasladará al bloque central. / S. E.

Al sur estarán las oficinas, junto a una nueva "plaza ajardinada" y el acceso peatonal al complejo desde Madre Sacramento. En la planta baja estarán las oficinas de denuncias y expedición de DNI y pasaportes, la unidad de Documentación y Extranjería y las dependencias de la UFAM, con atención al ciudadano. En la primera planta estarán las jefaturas de la Comisaría Provincial y de la de Distrito, así como la sección de la UFAM de la primera.

El resto de dependencias de Policía Judicial estarán en la segunda planta, las áreas de Seguridad Ciudadana en la tercera, en la quinta y en la sexta y la Brigada de Información en la cuarta. La sexta planta también tendrá las dependencias de la Policía Científica; la séptima, secciones sindicales o de informática; y la octava será para los medios aéreos, algunas viviendas y la automoción y el armamento. En total, 38.684,23 metros cuadrados de superficie construida.