Suspense en Zaragoza tras la instalación de una misteriosa casa prefabricada en la plaza Aragón

Zaragoza se encuentra desde hace un mes viviendo una transformación de cara a la época navideña. Las luces comenzaron a instalarse incluso antes de las Fiestas del Pilar en algunas céntricas vías como Gran Vía. Los operarios pasaron más tarde a trabajar en Paseo Sagasta o Independencia con el único objetivo de tener todo instalado cuanto antes para un encendido más tempranero que nunca. También se está montando a contrarreloj el tradicional Belén de la Plaza del Pilar.

Mientras la Navidad copa las miradas de la gran mayoría de viandantes que pasean por el centro de Zaragoza, una misteriosa caseta se ha instalado en las últimas horas en la Plaza Aragón que no tiene ninguna relación con los tradicionales adornos de la época más mágica del año. Esta pequeña estructura ha generado una gran incertidumbre entre todos los viadantes que circulan a diario por la emblemática zona se han quedado sorprendidos y se preguntan quién está por detrás de la 'construcción' de este 'nuevo' edificio.

La estructura modular colocada en el corazón de Zaragoza es similar a las pequeñas casas prefabricadas que se están poniendo cada vez más de moda debido a la crisis inmobiliaria en la que se encuentra todo el país. Además, la caseta viene a anunciar una novedad para Zaragoza en las próximas horas: "Algo está pasando. Lo sabrás el día 6 de noviembre a las 12 horas", se puede leer en uno de los ventanales del pequeño edificio.

Así es por dentro el edificio que se montó como un mueble de Ikea en cinco días en el centro de Zaragoza / JOSEMA MOLINA

Junto a este enigmático mensaje que ha despertado la curiosidad de los peatones se encuentra pegado un código QR que te lleva a la página web de Minimal, un producto de construcción modular de Metro 7, una constructora zaragozana con más de 20 años de experiencia. Fuentes de la empresa han asegurado que son colaboradores de esta bonita iniciativa que se dará a conocer mañana en la plaza Aragón.

Esta empresa, con sede en Pinseque, fue la encargada de diseñar y ejecutar la curiosa obra de un edificio en la calle Mayor que se levantó en tan solo cinco días. Una estructura construida con 15 módulos que dio lugar a cuatro apartamentos turísticos de aproximadamente 24 metros cuadrados. Metro7 se encargó también de diseñar y construir un centro de educación especial en un solo verano para evitar interrumpir la enseñanza para los alumnos.