Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Suspense en Zaragoza tras la instalación de una misteriosa casa prefabricada en la plaza Aragón

La estructura ha generado interés entre los viandantes que pasean por el centro de la ciudad

La caseta que se ha instalado en el centro de Zaragoza

La caseta que se ha instalado en el centro de Zaragoza / EL PERIÓDICO

Jesús Chueca

Zaragoza

Zaragoza se encuentra desde hace un mes viviendo una transformación de cara a la época navideña. Las luces comenzaron a instalarse incluso antes de las Fiestas del Pilar en algunas céntricas vías como Gran Vía. Los operarios pasaron más tarde a trabajar en Paseo Sagasta o Independencia con el único objetivo de tener todo instalado cuanto antes para un encendido más tempranero que nunca. También se está montando a contrarreloj el tradicional Belén de la Plaza del Pilar.

Mientras la Navidad copa las miradas de la gran mayoría de viandantes que pasean por el centro de Zaragoza, una misteriosa caseta se ha instalado en las últimas horas en la Plaza Aragón que no tiene ninguna relación con los tradicionales adornos de la época más mágica del año. Esta pequeña estructura ha generado una gran incertidumbre entre todos los viadantes que circulan a diario por la emblemática zona se han quedado sorprendidos y se preguntan quién está por detrás de la 'construcción' de este 'nuevo' edificio.

La estructura modular colocada en el corazón de Zaragoza es similar a las pequeñas casas prefabricadas que se están poniendo cada vez más de moda debido a la crisis inmobiliaria en la que se encuentra todo el país. Además, la caseta viene a anunciar una novedad para Zaragoza en las próximas horas: "Algo está pasando. Lo sabrás el día 6 de noviembre a las 12 horas", se puede leer en uno de los ventanales del pequeño edificio.

Así es por dentro el edificio que se montó como un mueble de Ikea en cinco días en el centro de Zaragoza

Así es por dentro el edificio que se montó como un mueble de Ikea en cinco días en el centro de Zaragoza

Ver galería

Así es por dentro el edificio que se montó como un mueble de Ikea en cinco días en el centro de Zaragoza / JOSEMA MOLINA

Junto a este enigmático mensaje que ha despertado la curiosidad de los peatones se encuentra pegado un código QR que te lleva a la página web de Minimal, un producto de construcción modular de Metro 7, una constructora zaragozana con más de 20 años de experiencia. Fuentes de la empresa han asegurado que son colaboradores de esta bonita iniciativa que se dará a conocer mañana en la plaza Aragón.

Esta empresa, con sede en Pinseque, fue la encargada de diseñar y ejecutar la curiosa obra de un edificio en la calle Mayor que se levantó en tan solo cinco días. Una estructura construida con 15 módulos que dio lugar a cuatro apartamentos turísticos de aproximadamente 24 metros cuadrados. Metro7 se encargó también de diseñar y construir un centro de educación especial en un solo verano para evitar interrumpir la enseñanza para los alumnos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El autobús de Zaragoza pone fecha al adiós definitivo de la tarjeta bus de Avanza tras 21 años de servicio
  2. Dos familias aragonesas, en la lista Forbes de los más ricos de España: suman 3.200 millones de euros
  3. El popular restaurante de Zaragoza que arrasa con sus bandejas de costillas y su mítica ensalada ilustrada
  4. Una emblemática zapatería del centro de Zaragoza se despide tras 35 años: 'Me da mucha pena por las clientas, pero es hora de descansar
  5. Esta es la parcela que gana enteros para acoger el futuro hospital Royo Villanova: próxima a la A-23 y con fácil acceso en tranvía
  6. Un experto aragonés tiene la clave para evitar la expansión de la avispa asiática: 'Es muy eficaz
  7. Adiós a la tarjeta bus en Zaragoza: llega su nueva alternativa
  8. Cierra Comercial Allo, toda una vida dedicada a los muebles, la iluminación y la decoración en el centro de Zaragoza

El detenido por el asesinato machista de Eugenia sigue hospitalizado en el hospital Miguel Servet

El detenido por el asesinato machista de Eugenia sigue hospitalizado en el hospital Miguel Servet

Decenas de personas claman por soluciones para el Parque Bruil de Zaragoza: "Está totalmente abandonado. Mucha gente está dejando de venir"

Decenas de personas claman por soluciones para el Parque Bruil de Zaragoza: "Está totalmente abandonado. Mucha gente está dejando de venir"

Crónica de un asesinato 'anunciado' en Zaragoza: Abel cumplió su amenaza de matar a Eugenia

Crónica de un asesinato 'anunciado' en Zaragoza: Abel cumplió su amenaza de matar a Eugenia

Una nueva bocatería especializada en bocadillos del mundo ultima su apertura en Zaragoza

Una nueva bocatería especializada en bocadillos del mundo ultima su apertura en Zaragoza

Suspense en Zaragoza tras la instalación de una misteriosa casa prefabricada en la plaza Aragón

Suspense en Zaragoza tras la instalación de una misteriosa casa prefabricada en la plaza Aragón

La construcción de la nueva comisaría de Mayandía en Zaragoza ya tiene fecha: costará 85 millones de euros

La construcción de la nueva comisaría de Mayandía en Zaragoza ya tiene fecha: costará 85 millones de euros

Penúltimo impulso a Arcosur antes de la macrooperación urbanística que completará el barrio: más de 7 millones y 812 viviendas libres

Penúltimo impulso a Arcosur antes de la macrooperación urbanística que completará el barrio: más de 7 millones y 812 viviendas libres

La revolución del tráfico en Zaragoza: así son los semáforos con IA que piensan por sí mismos

La revolución del tráfico en Zaragoza: así son los semáforos con IA que piensan por sí mismos
Tracking Pixel Contents