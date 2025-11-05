The Champions Burger regresa a Zaragoza y cambia de espacio: estos son todos los restaurantes participantes
Hamburgueserías nacionales competirán con las locales en una nueva edición
The Champions Burger vuelve a Zaragoza tras el éxito del pasado mes de abril y lo hace con novedades. Primero, el evento en sí, ya que se trata de la ruta 'Off the road', que visita localidades de España conocidas por su ocio, gastronomía y turismo. Segundo, el sitio, ya que se va a celebrar en el centro comercial Puerto Venecia. Y tercero, se cambian las tradicionales food trucks por modernos espacios gastronómicos. Lo que no cambia es la esencia, por lo que cada uno competirá con una hamburguesa por el premio. El evento tendrá lugar del 13 al 30 de noviembre.
¿Pero qué restaurantes compiten? Lo harán ocho nacionales y tres locales de Zaragoza. Y a ellos hay que sumar otros tres nacionales que estarán y se podrán degustar, pero no votar.
El primer grupo lo integran los restaurantes nacionales que compiten y que podrán ser votados. Son Tokio, The VicBros Burger, Muralla, Street Food Burger, El Surtidor on Fire, Nolito’s, Godeo y Dak.
De Zaragoza serán tres. El primero, el ganador de 'favorito local' y tercer clasificado de la pasada edición, que fue Nola Smoke; al que hay que sumar dos clásicos de la ciudad: Madison y Sal Gorda Taberna.
Y quedan tres que no se podrán votar pero sí disfrutar: uno es el último ganador, Gottan Grill, que ganó los títulos de mejor hamburguesa de España y de Europa. Y los dos últimos, las creaciones de dos youtubers, que son The Ox, de Cenando con Pablo (Pablo Cabezali), y Faakin Smash, de Joe Burgerchallenge.
