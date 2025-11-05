Zaragoza se vuelca para encontrar a la oca Lola desaparecida en el parque del Agua
La Asociación Legado Expo Zaragoza 2008 junto al grupo de voluntarios del parque del Agua han organizado este fin de semana una búsqueda reivindicativa
Zaragoza tiene la suerte de poder contar con numerosas zonas verdes. Aunque el Parque Grande José Antonio Labordeta sea uno de los lugares más conocidos, existe otro pulmón verde en la capital aragonesa. El Parque del Agua se ha convertido en los últimos días en el escenario de una creciente preocupación vecinal. Numerosos colectivos han reclavado una mayor atención al entorno debido a la desaparición de varias aves acuáticas de la zona.
La Asociación Legado Expo Zaragoza 2008 junto al grupo de voluntarios del parque del Agua han denunciado la desaparición de seis cisnes y dos ocas en apenas dos noches el pasado mes de octubre. Una de las aves desaparecidas y más queridas por los transehunetes que visitaban a diario el citado parque de la capital aragonesa es Lola. Esta ave llevaba más de diez años habitando en la zona del embarcadero.
"Su presencia era parte del paisaje y vínculo emocional que muchos ciudadanos han construido con este entorno natural", se puede leer en el comunicado difundido por Legado Expo Zaragoza en su cuenta de Facebook. Ante esta situación, las dos asociaciones han convocado una búsqueda reinvidicativa para este sábado 8 de novimebre desde el parque del Agua a las 12.00 horas.
La búsqueda tiene el objetivo de encontrar a la oca Lola y es una iniciativa simbólica y reivindicativa que busca visibilizar esta pérdida y exigir mayor protección para la fauna urbana de la ciudad. Durante el encuentro, se colocarán fotografías que documentan la historia de estos animales en el parque. Además, también se llevará a cabo un recordatorio para preservar los espacios naturales de Zaragoza.
