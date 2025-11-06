Casi 3.000 mayores dependientes en Aragón siguen sin recibir ayudas para su cuidado

La Federación de pensionistas de CCOO en Aragón ha presentado esta mañana un informe para hacer un análisis íntegro de las condiciones de vida y desafíos que afronta la población de la tercera edad en España, bajo el título de Observatorio Social de las Personas Mayores 2024: por un envejecimiento activo. En este documento se ha estudiado el papel de este sector de la ciudadanía en distintos ámbitos, ya sea en sus medios sanitarios, digitalización, ocio o cuestiones de movilidad y urbanismo.

Pero uno que se ha hecho especial énfasis ha sido en el de los cuidados y la atención al mayor. Los últimos datos que acoge el informe se basan en la situación del sistema para la Autonomía y para la Atención a la Dependencia (SAAD) en noviembre de 2024, los cuales registran que en la comunidad de Aragón hay 48.061 personas que han obtenido dichas prestaciones para esos cuidados, eso sí, casi un 40% son asistidos únicamente por miembros de su entorno familiar, algo muy criticado por el sindicato, ya que es el que saldría "más barato", así lo ha apuntado Pilar Méndez, secretaria general de pensionistas CCOO en Aragón.

Sin embargo, son 2.982 mayores aragoneses los que están esperando a que se valore su caso y se les conceda este servicio de apoyo. Una pequeña porción del total en la península, rozando las 260.000 personas expectantes de una valoración del sistema, uno que atiende en total a más de 1,5 millones de personas.

En cuanto a los tiempos de espera que refleja el observatorio, la comunidad se posiciona en 'mitad de tabla baja' a nivel nacional, con 154 días entre que se tramita la solicitud hasta que se concede oficialmente la prestación. Aragón se distancia de la media de España (187) y del top 3 de comunidades con mayor tiempo de lista de espera, siendo Andalucía la que más promedia con 611 días, seguido de Murcia y Canarias, con 567 y 517 respectivamente.

Manuel Pina, secretario general de Comisiones Obreras en la comunidad, explica que el envejecimiento de la población se va a notar más en el tiempo por dos motivos. "La media de edad está subiendo y los mayores viven más años. Se considera algo negativo, pero es todo lo contrario", dice Pina, que afirma un aumento de la esperanza de vida, casi 20 años más en hombres aragoneses de 65 años, y casi 24 en el caso de las mujeres (según datos del informe).

Y es que este tema "fundamental y que les incumbe a todos" no hay que quitarle la vista. "Todos vamos a ser personas mayores, así que hay que pensar en la calidad de vida que querríamos darles y nosotros tener en un futuro", lanzando el mismo secretario general un símil de "cómo queremos educar a los jóvenes o cómo queremos que estén las carreteras" para plasmar el peso que tiene este asunto.