Arcosur se ahorra cerca de 1,5 millones y habilitará suelos para otras 1.600 viviendas en 2027

Si este pasado miércoles la junta de compensación de Arcosur presentaba ante el Ayuntamiento de Zaragoza una nueva bolsa de suelos para habilitar 812 viviendas libres, la separata 2 Resto Sur, en los próximos días adjudicará el paquete que ya tiene aprobado, la 2 Sur, con capacidad para 1.634 pisos mixtos (tanto libres como protegidos). Una zona que incluye también la urbanización de un vial de conexión hacia Montecanal y que conectará Canal de Izas con la avenida de la Ilustración, dejando a la derecha los campos de golf, las futuras piscinas del CDM Sur y los campos de fútbol a los que se mudará el Hernán Cortés si se completa la venta de suelos de Vía Hispanidad.

Según ha podido saber este diario, Obenasa será la constructora encargada de realizar los trabajos, que comenzarán antes de final de año y que se prolongarán hasta principios de 2027, aunque la calzada que unirá Arcosur y Montecanal estará lista antes, previsiblemente para el próximo verano. Esta adjudicación permitirá, además, un ahorro de cerca de 1,5 millones de euros, ya que la oferta presentada por la mercantil navarra es de 8,8 millones (IVA incluido), una baja del 13,2% respecto al precio base de licitación, que era de 10,2 millones.

Además, se da la circunstancia de que Obenasa ha sido la última empresa en urbanizar una separata en Arcosur, la 2 Noroeste, junto a Rosales del Canal y que ha permitido sacar al mercado suelo para 692 viviendas libres, así como la turborrotonda que da un nuevo acceso al barrio hacia la antigua carretera de Madrid, hoy avenida Manuel Rodríguez Ayuso. Dichas obras de urbanización, de hecho, se han solapado con la construcción de promociones residenciales, misma técnica que se pretende emplear en el emergente barrio zaragozano para cumplir el objetivo de que esté acabado y habitado por 70.000 zaragozanos en 2035.

La oferta de la constructora navarra se ha impuesto en el concurso a Copha (grupo MLN), Papsa y la unión temporal de empresas formada por Cobra y Vialex. En ese sentido, tanto la baja ofrecida como la justificación técnica han sido las más valoradas, y la previsión es que en los próximos días la junta de compensación pueda formalizar definitivamente el contrato. Estas 1.634 viviendas se ubicarán debajo de la avenida Los Cañones de Zaragoza, con la avenida 21 de junio de 2009 a su izquierda y la Z-40 en sus bajos.

El resto de la fase 2

Con todo, la 2 Sur todavía no está completa, ya que quedan pendientes de salir a licitación tres recintos más, valorados en el entorno de los 5 millones de euros y que incluyen la construcción de un gran parque en la zona central del barrio con más de 20 hectáreas y la urbanización de dos calles cerca de la Z-40 que permitirán levantar 384 VPO. Esta actuación, sumada a la que se acaba de adjudicar y a la 2 Resto Sur, recién presentada en Urbanismo, permitirán completar la fase 2 de Arcosur con una capacidad 2.830 nuevos hogares en 2027.

Iglesias (Ibercaja), Azcón, Chueca y Sáez (junta de Arcosur), durante la firma del convenio, este lunes. / Miguel Ángel Gracia

Un paquete de suelos que permitiría, por ejemplo, cumplir con la primera premisa que tiene el protocolo a cuatro bandas firmado por la junta, la DGA, el ayuntamiento e Ibercaja hace apenas dos semanas y media, que consiste en la compra de suelo, por parte del Ejecutivo autonómico, para construir 1.000 pisos públicos o con algún tipo de protección. La inversión prevista es de 20 millones de euros, aunque para poder llevarla a cabo es preciso que las pastillas que adquiera estén listas para edificarse. Es decir, urbanizadas o en proceso.

Restará entonces única y exclusivamente la fase 3, que aún debe definirse sobre el papel, algo que se hará durante el primer semestre de 2026, y que permitirá concluir la escena urbana del barrio del suroeste zaragozano, donde aún cabrán más de 10.000 viviendas. Y es que la intención de la DGA es que esa cifra inicial de 1.000 pisos públicos pueda triplicarse.