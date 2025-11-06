La brecha de género se hace notar en las pensiones de jubilación en Aragón: los hombres cobran un 31% más que las mujeres

Las personas mayores es uno de los sectores de la población más delicados de la sociedad hoy en día y su atención y apoyo económico es un "pilar para su estado de bienestar", tal y como indica Pilar Méndez, secretaria de pensionistas de CCOO de Aragón en la presentación del Observatorio Social de las Personas Mayores 2024. Poniendo el foco en lo material, las pensiones no valoran igual de bien a los hombres que a las mujeres, generando una brecha de género de algo más del 30%.

Méndez asegura que la comunidad no se lleva apenas distancias con la media nacional, habiendo una diferencia entre los dos sexos del 31%. El mismo sindicato apunta a que la pensión media en Aragón alcanza los 1.390 euros, 75 por encima de la media nacional.

Hora de los cálculos. Según los datos que ofrece este informe, un hombre español recibe de media una pensión de 1.569,88 euros, mientras que la mujer se queda en los 1.215. Lo que supone una diferencia de 354,88 euros, o sea, un 22,61%. Ha habido un incremento de un 1,4% respecto a noviembre de 2024, fecha de la que datan la mayoría de datos plasmados en este informe.

La pensión de jubilación tiene el mismo destino, pero con aún más tierra de por medio. Este tipo de retribuciones aportan una cuantía de 1.660,57 euros de media a un hombre, en reprimenda del sexo femenino, que tan sólo recibirá 1.147,53 euros al mes como cifra promedio. Una diferencia de 513 euros y 4 céntimos, algo más de un 50% de total que recibe una mujer jubilada de media en España.

La radiografía por provincias deja en claro que Zaragoza desequilibra la balanza y eleva el promedio anteriormente mencionado (1.390) con una cuantía de 1.437 euros de media a más de 226.000 pensiones. Huesca y Teruel, por su parte, apenas notan una diferencia de 10 euros entre ellas, con 1.278 y 1.268 euros de pensión media respectivamente. En el territorio oscense hay más de 55.000 pensionistas, mientras que los del sur de Aragón reúnen a algo más de 36.000.

Pero ¿a qué se debe esto? Pues como en la misma presentación del informe han expuesto, a que muchos de los hombres trabajaban a edades más tempranas, por lo tanto, por más años. Y también a que las mujeres podían estar más inmersas en profesiones dentro del sector del hogar o de los cuidados (como en las residencias, donde son una amplia mayoría) incluso sin estar dadas de alta en la Seguridad Social, por ende, han cotizado menos.

En cuanto a las pensiones de viudedad, CCOO Aragón las tacha de "significativamente inferiores" si se comparan con sus hermanas. Son 72.551 en total, más de 50.000 en la provincia central y ni entre los tres territorios aragoneses promedian los 1.100 euros. La capital, Zaragoza, consta de una media de 1.017 euros; Huesca, supera por muy poco los 900 (912 euros); y Teruel, se queda a nada de estas cifras (899 euros).

Juan Sepúlveda, también de Comisiones Obreras, tiene claro hacia donde apuntar. "Durante años, se han pagado gastos impropios con la caja de las pensiones, como el propio funcionamiento de la administración o incluso hospitales. La clave ha sido la separación de fuentes; por ejemplo, las pensiones de viudedad deben pagarse con los Presupuestos Generales del Estado, no de las cotizaciones", matizando que una buena retribución a los pensionistas es una cuestión de "voluntad política".