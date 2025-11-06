Bronca entre PSOE y PP por el Viogén y el asesinato de Eugenia en Zaragoza que acaba con una petición de dimisión

El asesinato machista de Eugenia el pasado martes en el barrio zaragozano de San José ha pasado este jueves al plano político en el Ayuntamiento de Zaragoza, provocando una situación de acusaciones cruzadas entre la portavoz socialista, Lola Ranera, y el grupo municipal del PP. Primero, Ranera ha acusado a la alcaldesa Natalia Chueca de sumarse "avergonzada" al Viogén tras el crimen del martes. Unas palabras que el portavoz del PP y teniente de alcalde, Ángel Lorén, ha tildado de "indignas". "Es miserable usar un asesinato para hacer política, y es carroñero usar a una víctima para acusar a la alcaldesa mintiendo", ha apostillado Lorén, para después pedir tanto su reprobación como su dimisión.

Por partes. En primer lugar, el conflicto comenzó a fraguarse el pasado martes, cuando el PSOE registró una moción solicitando un pleno extraordinario, que se celebrará el próximo lunes, con cuatro puntos: aprobar una declaración institucional que reafirme el "compromiso del ayuntamiento con los derechos de la mujer"; reafirmar la defensa del derecho al aborto; "condenar al Gobierno de la ciudad y a la alcaldesa por su inaceptable demora en el Viogén"; e incorporar una partida presupuestaria para recuperar los puntos violeta, además de reprobar a la concejal Marian Orós.

Y, a las 11.00, Orós ha salido a rueda de prensa a subrayar que, a su juicio, el PSOE "no es adalid de nada, y menos de la defensa de las mujeres", para después atacar al Gobierno central por unas medidas que considera "insuficientes" y cargar igualmente contra Ranera: "Su único objetivo es dividir y sesgar". A ese respecto, la socialista ha señalado que las declaraciones de Orós le parecían "indecentes".

Pero esto no ha sido todo. Antes, la portavoz socialista ha sido muy dura contra Chueca por el acuerdo del Viogén, confirmado también el pasado martes y que será efectivo en 2026. "Desgraciadamente, han tenido que asesinar a Eugenia para que la alcaldesa, avergonzada y escondida en su despacho, dé un paso hacia delante", ha dicho, en un discurso muy crítico por los pactos del PP en el consistorio con "los cuatro malditos votos de Vox", quien "niega el machismo".

Lorén ha salido pocos minutos después para arremeter contra Ranera. Después de recordar que la víctima "no estaba en el sistema Viogén", ha calificado como "indignas, miserables y carroñeras" las palabras de la edil socialista. "Exigimos que pida disculpas a la alcaldesa y a los zaragozanos, y también a sus compañeros de partido. Esto demuestra la deriva de la señora Ranera", ha criticado el concejal del PP, quien después ha pedido su "dimisión".

"Ha sido un acto que hacía años que no conocíamos en el ayuntamiento, basadas no solo en la ignorancia sino también en la mentira", ha sentenciado. Una mañana movida que ha cerrado Vox, con su portavoz Julio Calvo atacando igualmente las políticas del Gobierno de España. En relación a Ranera, ha concluido que "sus palabras son fruto de la desesperación, viendo las encuestas".