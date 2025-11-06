Una comisaría para 'detener' al cambio climático: el nuevo cuartel de Mayandía será sostenible

La vanguardista comisaría de Mayandía, en el corazón de Zaragoza, no solo buscará detener a los delincuentes. También tendrá un objetivo, más holístico, relacionado con una detención con la que la flamante futura sede de la Policía Nacional en la capital aragonesa estará comprometida: la lucha contra el cambio climático. Así lo deberá plasmar el diseño del macrocomplejo que comenzará a construirse en 2027, siguiendo criterios verdes que permitirán al nuevo edificio convertirse en un referente de la sostenibilidad.

En ese sentido, el cuartel deberá obtener la calificación energética A. Es decir, deberá consumir muy poca energía tanto a nivel global como en los campos específicos de la calefacción y la refrigeración. La construcción deberá proyectar, por otra parte, un edificio de consumo casi nulo, con medidas específicas que van desde el ahorro de energía y en el consumo de agua hasta la adecuada elección de materiales, contando con la posibilidad de habilitar aparcamientos para vehículos eléctricos e híbridos.

En el caso del ahorro energético, habrá medidas tanto pasivas (reducción de la isla de calor con superficie verde, orientación, envolventes en la fachada, etc.) como activas. En estas últimas destacan los ahorros en el uso de la energía no renovable a través de fuentes renovables, con la instalación de placas solares y sistemas de aerotermia y geotermia. Asimismo, se intentará reutilizar entre el 70% y el 90% de los residuos generados y crear un entorno accesible para todo el mundo (la entrada principal, en Madre Sacramento, estará precedida por una plaza ajardinada), con espacios con sombra y en contacto con la naturaleza.

Por otro lado, todos los datos del edificio estarán monitorizados para una mejor gestión de todo lo anterior. También se incluirán informes, basados en criterios de la Unión Europea, dentro del proyecto Life, que irán desde análisis del ciclo de vida de los recursos, y su coste, hasta la evaluación de la resiliencia climática del edificio. Por último, el Siepse valorará positivamente que la constructora obtenga una certificación de sostenibilidad verde, mínimo, de nivel plata (por encima están el oro y el platino).