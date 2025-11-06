Exposición ‘175 años a tu servicio’: Zaragoza conmemora el aniversario de la Policía Local en el Centro de Historias

El Ayuntamiento de Zaragoza ha inaugurado la exposición '175 años a tu servicio. Policía Zaragoza', una muestra que conmemora el 175 aniversario de la Policía Local y que ofrece un recorrido histórico por la evolución, la organización y el trabajo cotidiano de este cuerpo municipal, siempre al servicio de la ciudadanía. La exposición, instalada en el Centro de Historias de Zaragoza, se enmarca en el programa de actos conmemorativos de este aniversario, que durante todo 2025 incluye eventos, publicaciones y actividades para acercar la labor de la Policía Local a los zaragozanos.

Durante el acto de inauguración, en el que ha participado el superintendente de la Policía Local, Antonio Blas Soriano y el concejal de Presidencia y Seguridad Ciudadana, Ángel Lorén, este último ha destacado que “hoy es un día de orgullo para Zaragoza, porque rendimos homenaje a una institución que ha caminado, paso a paso, junto a nuestra ciudad durante 175 años”. También ha señalado que “esta exposición abre las puertas de la Policía Local a la ciudadanía, mostrando con transparencia y cercanía su historia, su evolución y su compromiso permanente con la seguridad y la convivencia”.

Desde su creación en 1850 como Guardia Municipal, la Policía Local de Zaragoza ha acompañado la transformación social y urbana de la capital aragonesa. La muestra ofrece un viaje a través de documentos originales, uniformes históricos, material técnico y vehículos, que ilustran su desarrollo desde los primeros sables del siglo XIX hasta los modernos equipos tecnológicos que hoy utilizan los agentes. El visitante podrá recorrer ocho zonas temáticas que explican el origen de la institución, su evolución organizativa, los distintos uniformes, las unidades especializadas, los cuarteles y medios materiales, así como la gran variedad de funciones que desempeña el cuerpo: desde la regulación del tráfico y la protección ambiental hasta la asistencia ciudadana y la prevención de emergencias.

Durante la inauguración, se ha subrayado que “esta exposición no es solo una mirada al pasado, sino una celebración del presente y una proyección hacia el futuro”, y que “detrás de cada uniforme hay una historia de servicio, de compromiso y de entrega a la ciudad”.