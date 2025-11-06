Ibercaja facilita a sus clientes las compras con tarjeta de final de año, ofreciendo financiación gratuita

Ibercaja lanza una nueva campaña para facilitar a sus clientes las compras con tarjeta de crédito en los meses de noviembre y diciembre, periodo del año que se inicia con el popular Black Friday y en el que se concentra de forma relevante la necesidad de financiación al consumo de sus clientes.

Así, desde el 3 de noviembre hasta el 31 de diciembre, los clientes con tarjetas de crédito de Ibercaja podrán financiar en tres cuotas mensuales de forma totalmente gratuita, sin intereses, las compras que realicen con dichas tarjetas. Esta campaña es válida para las compras realizadas en comercios electrónicos y puntos de venta físicos.

Los clientes podrán optar a esta financiación gratuita en el momento de realizar el pago en el comercio, desde su app, a través de su banca digital o en las oficinas y cajeros automáticos de Ibercaja.

La acción se enmarca en la apuesta estratégica del Banco para incrementar su negocio en este tipo de financiación y ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades de sus clientes en momentos clave del año.