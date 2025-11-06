Las novedades de la futura comisaría de Mayandía: de una reivindicación histórica de la Policía en Zaragoza a su reorganización casi total

La futura comisaría de la Policía Nacional en Mayandía promete revolucionar el funcionamiento del cuerpo en Zaragoza. La infraestructura, pendiente desde hace lustros, se ha desbloqueado por fin y durante este año ha completado su derribo. El siguiente paso, adelantado este pasado miércoles por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, será reconstruir el complejo policial, una tarea en la que Interior invertirá 85 millones de euros y que comenzará a partir de 2027, cumpliendo así las directrices aprobadas por el Consejo de Ministros a principios de 2019. Un macrocuartel que traerá consigo varias novedades, desde la propia organización de los efectivos en la ciudad hasta la puesta en marcha de algunas funciones que los agentes zaragozanos llevan tiempo demandando.

En primer lugar, en relación a esto último, una de las buenas nuevas que aparecerán contempladas en el proyecto de obras será la instalación de un laboratorio de ADN en las dependencias de la Policía Científica. Dicho espacio estará en un lugar abierto, sin compartimentar, en la sexta planta del gran bloque de nueve alturas que dará a la calle Madre Sacramento, donde se ubicarán buena parte de las unidades policiales con las que el cuerpo cuenta en la capital aragonesa.

Se trata de una demanda que la rama científica de la Policía Nacional en Zaragoza llevaba solicitando desde hace más de 15 años. En 2009, el entonces director general de la Policía y de la Guardia Civil en la ciudad, Francisco Javier Velázquez, anunció que Aragón tendría, "en el plazo máximo de un año", un pionero laboratorio biológico y de ADN que nunca llegó a implantarse. Seis años después, en 2015, el jefe superior de Policía en Aragón, José Villar del Sanz, admitió que se estaba trabajando en incorporar dicho laboratorio en la capital aragonesa, pero en esa ocasión tampoco llegó a buen puerto.

Y, ahora, es la primera vez en la que dicha promesa está plasmada negro sobre blanco. Hasta ahora, la Científica dependía de las instalaciones que el cuerpo tiene en Vía Laietana, en Barcelona, lo que suponía contratiempos logísticos a la hora de agilizar cualquier trámite en una investigación en curso. El espacio escogido para ubicarlas en Zaragoza será, como se ha citado, la sexta planta del bloque principal, con una superficie de 1.840 metros cuadrados que incluirá, además, dependencias de Seguridad Ciudadana.

En cualquier caso, la implantación no será inmediata, ya que el bloque en el que estará el laboratorio de ADN será el último en construirse, pues el nuevo edificio está dividido en dos volúmenes, uno de cinco alturas con tres pisos con 230 aparcamientos, que da a Anselmo Clavé y que se ejecutará en la primera fase, y otro de nueve plantas, donde estarán las dependencias de la Policía Científica de la Comisaría Provincial, y que se construirá en la tercera y última etapa, ya que antes tendrá que derribarse el espacio donde ahora están los vestuarios de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) en una segunda fase de las obras.

Reorganización casi total

Por otro lado, la nueva distribución planeada para el macrocomplejo policial de Mayandía también da pistas sobre la función que cumplirá, sobre todo en términos de organización operativa. En ese sentido, en el sótano (que se edificará también en la primera fase) estará ubicada una unidad de detención (calabozos) de "gran superficie". De hecho, este espacio está diseñado para tener acceso directo desde el aparcamiento, por Mayandía, para poder cerrar con esclusa los furgones en condiciones de "mayor seguridad".

Distribución de la futura comisaría de Mayandía, en Zaragoza. / S. E.

Hasta ahora, muchos de los detenidos eran derivados a la comisaría del Actur. Una comisaría donde, por cierto, también se ubica en estos momentos la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM), especializada en casos de violencia de género y relacionados con los menores, y que también se trasladará a Mayandía. En concreto, en la planta baja del edificio principal, al que se accederá por una plaza peatonal junto a la calle Madre Sacramento, estará la atención al ciudadano, y una planta más arriba, la sección de la Comisaría Provincial.

Y es que en este nuevo edificio se reubicarán la práctica totalidad de las unidades de la Policía en Zaragoza, que incluyen servicios como la expedición de DNI y pasaportes, extranjería, la propia Jefatura de la Comisaría Provincial, las dependencias de la Policía Judicial, las distintas áreas de Seguridad Ciudadana e incluso los sindicatos, por citar algunos ejemplos. Sin olvidar, claro, los casos ya mencionados de la Científica y su novedoso laboratorio y de la UFAM.