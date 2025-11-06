¿Qué significa entrar en el sistema VioGén? Zaragoza lo hará a principios de 2026

La ciudad de Zaragoza tuvo que pasar la mañana del pasado martes 4 de noviembre con la noticia de un nuevo episodio de violencia machista que se llevó por delante la vida de Eugenia, una mujer que vivía con su pareja en la calle Privilegio de la Unión, en el barrio de San José. Ni la víctima ni su presunto asesino estaban registrados en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género, más conocido como VioGén. Pero ¿qué es exactamente este programa?

Se trata de una herramienta estatal que permite coordinar la protección policial y social a las vícitmas de violencia de género. Cuerpos de la Policía Local, Nacional o la Guardia Civil trabajan de forma conjunta en este sistema para valorar el riesgo de la situación que estén analizando y qué medidas tomarán en cada uno de los casos.

Este programa lleva en activo desde el año 2007 como una de las medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y fue desarrollado por el Ministerio de Interior.

Ante este nuevo asesinato machista, desde la Delegación del Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza 'han metido la sexta' para meter a la capital aragonesa dentro de este sistema, que por unas razones u otras, no podrá estar inscrita del todo hasta principios del año 2026.

Aún así, ya es una entrada acordada definitivamente según las propias voces del consistorio, después de tres años en los que a Zaragoza se le estaba atragantando acceder a este Sistema VioGén.

¿Cómo y cuándo se entra a VioGén?

Para que el caso una víctima de violencia de género quede registrado en VioGén es necesario, por supuesto, que su municipio o ciudad pertenezca a esta red de seguimiento. A partir de ahí, dicha persona afectada podrá entrar a este sistema a través de varias vías.

Una de ellas, denunciando o presentando una querella contra su agresor o maltratador a los cuerpos policiales o a la Guardia Civil. Otra, a raíz de una intervención policial de mayor o menor gravedad, las autoridades pueden coincidir y entender ese caso como de actuación necesaria.

Los dos escenarios menos comunes, pero al final y al cabo posibles, son mediante una resolución judicial o que deriven a la víctima de otros servicios y presente indicios de violencia.

Todas estas posibilidades deberán ser evaluadas e investigadas por agentes de los cuerpos de seguridad del Estado, que mediante unos formularios VPR que "contemplan factores de riesgo de tipo histórico que, por haberse producido en el pasado, permiten realizar estimaciones futuras", refleja el Ministerio de Interior en su página web.

En estos más de 18 años de VioGén, han sido registrados más de 855.000 casos, de los cuales más de 100.000 siguen activos en la actualidad, un medio que puede llegar a asistir y a cubrir las espaldas tanto de las víctimas, como de aquellos que vean indicios y certezas de un caso de estas características.