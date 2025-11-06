Sigue la protesta por el cierre de las Zonas Jóvenes en Zaragoza: “Cada vez estamos más enfadados”

SOS Zonas Jóvenesen Zaragoza ha presentado un nuevo acto reivindicativo para protestar por el cierre de las ocho antiguas casas de juventud de Zaragoza, una acción que sigue generando un amplio rechazo entre usuarios, trabajadores y asociaciones vecinales, que denuncian la pérdida de espacios de referencia en los barrios. A través del festival, que se desarrollará este sábado 8 de noviembre, los afectados quieren avisar de que no se van a detener. La razón, sencilla: “Somos jóvenes que estamos cada vez más enfadados”.

Cada vez son más las voces que se unen para mostrar su malestar. Aseguran que la ciudad ha dejado sin alternativas de ocio educativo y de proximidad a muchos jóvenes, especialmente a los más vulnerables, y supone un deterioro de la atención socioeducativa. “No somos cuatro gatos. Queremos un cambio. No hace falta que sea radical, pero sí que se apliquen determinadas medidas sin necesidad de cerrar nuestros espacios públicos, que ya son pocos. En esta etapa de la vida es especialmente difícil encontrar un lugar donde sentirse integrado, recibir cierta atención o simplemente socializar, y esos espacios nos lo permiten”, han explicado Jana y Nico, dos integrantes de la plataforma SOS Zonas Jóvenes.

Ni cierres ni recortes

El festival se enmarca en el lema “Ni cierres en las casas ni recortes en los PIEES”, dado que también se han producido ajustes en las zonas escolares, lo que agrava la situación del servicio municipal de juventud. Se celebrará el 8 de noviembre en la plaza de la Albada (barrio de La Jota), junto al centro cívico que ha sido cerrado.

Los dos jóvenes presentes han querido dejar claro que el festival es iniciativa de la plataforma: “Nadie nos ha dado la idea ni nos maneja, como algunos quieren hacer pensar. Vamos a seguir luchando. Por mucho que haya cierres, nosotros seguiremos con más fuerza”.

El encuentro festivo dará comienzo a las 12.00 horas y durará hasta las 22.00 horas, más o menos. Contará con unas 13 actuaciones de bandas jóvenes, raperos y vocalistas, y habrá puestos de arte, ropa de segunda mano y comida. Además, se leerán dos manifiestos, uno por la mañana y otro por la tarde.

Entre los grupos participantes destacan Macedonias y Muralla, que ya actuaron en las manifestaciones anteriores. Algunos de ellos ensayaban en las casas de juventud ahora cerradas.

¿Qué han perdido los jóvenes?

Para muchos jóvenes, estos espacios les permitían afrontar situaciones desagradables. “Cada vez son más visibles los problemas de acoso, de bullying y los problemas psicológicos. Estos espacios han sido verdaderamente importantes para mucha gente, entre la que me incluyo. No solo como refugio, sino porque los propios trabajadores han hecho, en muchos casos, de psicólogos. Para quienes no pueden permitirse pagar una terapia o una asistencia profesional, estos lugares han sido, probablemente, la mejor y única manera de mejorar”, ha explicado Nico.

El festival nació a raíz de las actuaciones y concentraciones que SOS Zonas Jóvenes ha ido organizando. “Pensamos que una nueva forma de reivindicar el no cierre de las zonas jóvenes es precisamente esta: un encuentro musical y artístico, con mercadillo incluido, para disfrutar del arte que surge de estos espacios. Queremos mostrar que el arte joven existe, que las casas de juventud son una realidad viva y que deben seguir siéndolo”, han comentado.

José Antonio Yagüe, portavoz de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de las Zonas Jóvenes, ha querido agradecer el compromiso y la implicación de estos jóvenes y ha lamentado que nadie en el Ayuntamiento de Zaragoza haya querido reunirse con los representantes de la plataforma. “Ni la alcaldesa Natalia Chueca, ni ningún dirigente, ha querido recibirlos, escucharlos o explicarles los motivos de este ataque tan grande a la juventud de los barrios. Desde el colectivo que represento queremos agradecer a los jóvenes de SOS Zonas Jóvenes todo el apoyo y saber representar tan bien el espíritu de las casas de juventud y de los PIEES. Queremos jóvenes con conciencia ética, que participen y no se queden de brazos cruzados”, ha reconocido.

Arturo Sancho, representante de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ), también ha querido mostrar su apoyo durante la presentación del festival: “Es una respuesta directa de la juventud al cierre efectivo de las casas, ya que muchos de los artistas participantes han salido de esos espacios. Es una acción-reacción: cierran las casas y los jóvenes responden mostrando todo lo que aportan”.

En su opinión, se está generando una semilla que dará frutos dentro de un tiempo: “No se han podido detener los cierres, pero quedan 20 zonas más. Quizá esta movilización es la que ha conseguido que sigan abiertas. Se está germinando una semilla que a lo mejor da frutos dentro de un tiempo y por qué no pensar que esas casas que ahora están cerradas pueden volver a estar abiertas”.