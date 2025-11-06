El taxista de Zaragoza que convierte cada viaje en una historia: "Escuchar a las personas es lo más importante"

Su nombre es Jesús Aragüés y lleva 10 años trabajando como taxista en Zaragoza, pero con una cierta peculiaridad que ha encantado a cientos de usuarios: les ofrece un papel para que le escriban lo que piensan o se expresen. Puede ser desde un "¿cómo estás?" hasta mensajes reivindicativos.

Lo que llevó a Jesús a hacer esto es el no ser tan cerrado o introspectivo en su trabajo, sino conocer y saber de las vivencias de la gente. "Esto que hago es muy reducido y concreto, pero soy así. No me miro tanto a mí y pienso más en las experiencias de vida de la gente", explica el taxista, admitiendo que parte de su clientela va "más despistada", ya sea porque están con el móvil o hablando por teléfono y le dan "menos oportunidades de hablar con ellos".

La otra cara de la moneda son los usuarios que se "explayan más" y se toman ese viaje "como si fuera una sesión del psicólogo". "Algunos tienen un mal día, se suben, les preguntas y deben pensar: 'Bueno, como a este tío sólo lo voy a ver una vez en la vida, pues le cuento', y te hablan de todo un poco", comenta Jesús. Divorcios, quejas, dilemas morales o política, cualquier tema "puede estar sobre la mesa". Hasta el día de hoy, guarda más de 800 cartas.

Su público es variado, desde los más jóvenes hasta los más mayores. Un ejemplo que pone es el de un hombre de algo más de 70 años que sólo le pedía una cosa. "Quiero una novia joven, graciosa y que sea buena conmigo, me lo dijo así y delante de sus nietos. Por pedir me pueden pedir lo que quiera, pero ya expresó un deseo", dice.

Otra mujer le explicó los problemas que tiene como médico. "La estaba llevando al hospital Miguel Servet para que la atendieran a ella y me dijo que ya podían quitar los coches oficiales que llevan a los políticos para que vieran lo mal que funciona el transporte público que ella usa", relata el conductor de uno de los cientos de mensajes que ha podido llegar a escuchar en esta década en el servicio.

De la población más joven también tiene muchas anécdotas. Las vueltas de fiesta "nunca fallan", según él "cuando más se animan a hablar", aunque tiene uno que "mantiene en su memoria con cariño". Cuenta que fue una vez que recogió a un chico y una chica que eran amigos y les hizo escribir esa carta hace unos años, pero fue el transcurso del tiempo lo que le marcó. "Volví a coincidir en un servicio con ellos pasados los años y me dijeron que se acordaban de mí porque esa noche que escribieron sus sentimientos en esas cartas formalizaron la relación y se hicieron novios. Estaban muy bien juntos y eran felices", explica orgulloso Jesús.

Es una filosofía que intenta compartir con sus compañeros de profesión y que, en cierta forma, les anima "a comentar anécdotas de la ciudadanía". Incluso se ha planteado el poner una cámara en su taxi para así hacer "vídeos cortos" de estas historias, como ya hacen algunos conductores virales en Argentina, quienes acumulan millones de visitas en TikTok, que amenizan el viaje de sus clientes improvisando sobre bases musicales. Aunque para esto ya ha puesto un primer peldaño, subiendo alguna de estas cartas de los zaragozanos a su Instagram (@elsus_taxus).

"La gente tiene muchas cosas que contar y escuchar a esa gente es lo que más me llena, sin duda alguna", concluye Jesús, quien busca seguir "acumulando anécdotas y vivencias de las personas" en carretera.