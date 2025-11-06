Zaragoza se prepara para el primer zarpazo de frío del otoño

El frío comienza a llamar a las puertas en Zaragoza. A la sucesión de frentes atlánticos que atraviesan desde este pasado martes la península, y que tendrán varios episodios remojando varios puntos de Aragón hasta el sábado, le seguirá el primer desplome térmico considerable del otoño.

Para sentir este primer zarpazo helador de la temporada en la capital aragonesa habrá que esperar, eso sí, hasta el lunes y se notará fundamentalmente durante las primeras horas de la mañana. El responsable será una madrugada con valores que ya descenderán muy por debajo de la barrera de los 10 grados. Por el contrario, las máximas apenas sufrirán cambios y continuarán instaladas entre los 17 y 19 grados durante los próximos 7 días.

Por el momento, los días que restan de semana estarán condicionados por la amenaza de lluvia y tormenta. Para empezar, este próximo viernes estará pasado por agua por la mañana en localidades de la ibérica zaragozana, Cinco Villas, ribera del Ebro, norte y oeste de la provincia de Huesca y en algunos puntos aislados de Albarracín y el Maestrazgo. Por la tarde, las precipitaciones se concentrarán en el Pirineo hasta el anochecer, cuando un nuevo frente entre por el oeste de Aragón y barra toda la comunidad durante la noche.

Las precipitaciones generalizadas continuarán el sábado en todo el territorio aragonés. Será raro el punto donde no caiga una gota de agua en algún momento, pero los acumulados más significativos se darán en las cordilleras del Pirineo y de Gúdar y el sur de Teruel. Por la tarde, las lluvias irán remitiendo poco a poco en Aragón hasta solo persistir en el norte de Huesca. El domingo, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los cielos se irán despejando progresivamente hasta dejar una jornada de cielos despejados.

Caída de las temperaturas

El día más desapacible en Zaragoza será el sábado. A los chubascos, especialmente durante la mañana, se le sumará el cierzo, que será moderado con rachas que podrían llegar hasta los 50-55 km/h a partir del mediodía. Ese será el primer día donde se produzca una primera caída de las temperaturas, con una máxima que se detendrá en torno a los 16 grados, entre dos y tres grados menos que el día anterior.

A partir del domingo las máximas se instalarán en esa barrera, pero serán las mínimas las que caigan de manera abrupta. La madrugada del domingo será fría con 7 grados como suelo térmico y todavía serán inferiores en los días consecutivos con mínimas de 5 y 6 grados el lunes y el martes respectivamente.

La caída es significativa respecto a los últimos días, donde el listón se ha movido todos los días entre los 9 y 12 grados a excepción del pasado martes, donde se registraron algo menos de 8 grados antes de amanecer.