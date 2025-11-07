¿Cuándo abren las tiendas y los centros comerciales en domingo para la campaña de Navidad en Zaragoza? Ya hay fecha

La cuenta atrás para la Navidad ya se ha activado. Aunque todavía restan siete semanas para los días grandes de estas fechas tan señaladas, es inevitable para todos empezar a poner un ojo en ellas. A ello anima el inicio de los preparativos navideños en las calles de ciudades como Zaragoza, que ya ha instalado las luces navideñas en sus principales arterias mientras las máquinas ya trabajan para levantar el tradicional belén de la plaza del Pilar.

Llegan pues días de preparativos y compras para tenerlo todo a punto cuando lleguen los días grandes, aunque por medio también tocará contar con el apreciado puente de la Consitución.

Apertura de las tiendas y centros comerciales de Zaragoza

El Gobierno de Aragón publicó una orden en verano estableciendo qué domingos y días festivos está permitido abrir para tiendas y centros comerciales. Según esta norma, en diciembre habrá 5 días no laborables para el comercio en los que se permitirá abrir, aunque ello no quiere decir que tengan que hacerlo de manera obligatoria. En el caso de los grandes espacios comerciales de la ciudad sí será así.

Estos días serán el sábado 6 de diciembre -día de la Constitución-, lunes 8 -día de la Inmaculada- y los domingos 14, 21 y 28. Las grandes superficies como GranCasa y Puerto Venecia sí abrirán sus puertas, así como hipermercados como Alcampo.

¿Qué pasará los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero? Los grandes centros de referencia comercial de Zaragoza abrirán sus puertas de una u otra manera. Aunque todavía no hay confirmación oficial, los comercios de GranCasa abrirán en Nochebuena de forma obligatoria hasta las 18 horas y el último podrá bajar la persiana a las 20 horas, en la línea de lo que ha venido ocurriendo en los últimos años. En Puerto Venecia, los horarios serán similares al centro comercial del Actur.

Un día después, el día de Navidad, los comercios estarán cerrados en toda la ciudad, pero en el caso de GranCasa estará disponible la zona de restauración entre las 16 horas y las 2 de la madrugada. De cara a Nochevieja y Año Nuevo, los horarios serán similares que el 24 y 25 de diciembre.

Otro de los enclaves principales de compras, la Torre Outlet, también adaptará sus apertura durante la campaña de Navidad abriendo no solo el domingo 30 de noviembre por el black friday, sino también el resto de domingos y festivos que permite el Gobierno de Aragón, es decir, los días 6, 8, 14, 21 y 28 de diciembre.