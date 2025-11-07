Cara y cruz para las piscinas de La Almozara: dos cadenas de gimnasios pujan mientras la puesta a punto del futuro parque equipado se estanca

El culebrón de las demandadas piscinas de La Almozara sigue su curso y, en los últimos días, ha vivido dos situaciones que reflejan las dos caras de la misma moneda. Aunque, en este caso, la noticia positiva es de mayor entidad que la negativa, pese a que están directamente relacionadas. En ese sentido, hasta dos empresas han pujado por gestionar el que será conocido como el Centro Deportivo Municipal (CDM) La Aljafería, en un modelo que será similar al del CDM Sur y que permitirá a la adjudicataria gestionar el servicio los próximos 75 años, aunque los precios públicos serán los mismos que en el resto de complejos municipales de la ciudad.

Las dos empresas interesadas son, según ha podido saber este diario, las cadenas de gimnasios Enjoy y Forus. La primera ya está presente en Zaragoza, con dos complejos deportivos en Las Fuentes y en el Barrio Jesús, y además se ha hecho recientemente con la concesión, precisamente, del CDM Sur. Mientras, Forus también tiene tres centros en la capital aragonesa, en el Aragonia, en San José (CDM José Garcés) y en el pabellón Siglo XXI.

El precio base del canon para las piscinas de La Almozara es de 1,27 millones de euros, lo que le reportaría a las arcas municipales apenas 17.000 euros anuales, si bien estas cantidades pueden ser mejoradas al alza. En las próximas semanas, tras aceptar los técnicos municipales ambas ofertas, se analizará su contenido y se decidirá quien se lleva la concesión, mientras que las obras empezarán ya en 2026.

El pasado mes de agosto, la alcaldesa Natalia Chueca aseguró que el CDM La Aljafería estaría construido, en una primera fase (las piscinas), en marzo de 2027. Y más adelante se ejecutará una segunda que incluirá instalaciones a cubierto, desde un pequeño spa-balneario hasta salas de fitness y entrenamiento funcional e incluso una ludoteca.

Concentración vecinal para pedir las piscinas de La Almozara, en una imagen de archivo. / EL PERIÓDICO

La confianza en el ayuntamiento es que, una vez conocen que el proyecto ha despertado interés, poder desencallarlo tras años en stand by. Y es que, con un modelo distinto, la empresa BPXSport ya logró adjudicarse en 2022 la construcción y gestión del recinto, aunque acabó renunciando. A principios de este 2025, desde el consistorio se decidió replicar el modelo del CDM Sur y ahora parece que, por fin, podrá sacarlo adelante, aunque en un solar que no es el preferido por los vecinos, que tampoco están convencidos con el sistema público-privado.

La electrificación, desierta

Con todo, la nota negativa la pone un proyecto independiente, y que además no depende exclusivamente del consistorio, pero que está directamente relacionado con el de las piscinas. Se trata de la electrificación de los suelos donde se ubicará el futuro parque equipado, una pastilla de más de 13 hectáreas que incluye cuatro parcelas, una de ellas la que acogerá al CDM La Aljafería, que por cierto ya fue recalificada para permitir la gestión privada del complejo deportivo. Para proceder a su posterior urbanización, es necesario este primer paso.

El parque equipado, la "próxima prioridad" de Chueca tras desbloquearse el Portillo, está en la cicatriz urbana que separa La Almozara de Delicias, en el Barrio del AVE junto a la avenida Ciudad de Soria, y es la continuación del solar donde están ahora ubicados espacios como Etopia o el centro de salud. Estos terrenos dependen de Zaragoza Alta Velocidad, sociedad pública en la que además del ayuntamiento participan la DGA, Adif y Renfe.

ZAV sacó en mayo un contrato para dar suministro eléctrico al parque, valorado en algo más de 202.000 euros (IVA incluido), y que llegó a ser adjudicado Montajes Eléctricos García. En cambio, la sociedad zaragozana terminó renunciando por un "error humano" que le impedía mantener su propuesta económica, lo que provocó que quedase desierto.

Una situación que provocó que ZAV contactase con empresas del sector para ver si estaban dispuestas a asumir las obras a ese precio, encontrándose con la negativa del mercado. Por este motivo, se ha aprobado actualizar los pliegos con un alza de cerca del 50%, 100.000 euros más, por lo que ahora supondrá una inversión de 302.000 euros, a los que hay que sumar 22.000 ejecutados ya por Brial como promotora de Averly. En concreto, se construirá una red subterránea de media tensión de 1,2 kilómetros que conectará la Milla Digital (Etopia) con la subestación eléctrica del Portillo.