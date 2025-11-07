Dos contratos relacionados con la vivienda en Zaragoza y dependientes de los fondos europeos quedan desiertos

La apuesta de Zaragoza por la construcción y la rehabilitación de viviendas y urbanizaciones ha sufrido un pequeño contratiempo en los últimos días. ¿La causa? Dos contratos de la sociedad municipal Zaragoza Vivienda que han quedado desiertos. Es decir, que no han recibido ninguna oferta para llevarlos a cabo. En concreto, se trata de la construcción de un edificio para 32 pisos asequibles en Torrero y de la reurbanización del grupo sindical Aloy Sala, ambos con la colaboración de los fondos europeos NextGeneration.

Fuentes de la sociedad municipal explican a este diario que los dos contratos saldrán de nuevo a concurso en los próximos días, previo paso por el consejo de administración, y que la confianza en, esta vez sí, encontrar constructoras interesadas es absoluta. En el primer caso, el de las viviendas de Torrero, se ha decidido hacerlo con un alza en el precio de entre el 6% y el 14%. De este modo, el proyecto pasaría a costarle a las arcas municipales (con ayuda de Bruselas) entre 5,5 y 5,9 millones de euros, IVA incluido, frente a los 5,2 millones por los que salió a la luz inicialmente. El plazo de ejecución es de 19 meses, aunque reducibles hasta 15.

Algo más delicado es el caso de la reurbanización del entorno de Aloy Sala, debido a que se trata de la segunda vez que esta iniciativa queda desierta. La primera fue en verano, cuando estaba valorada en cerca de 705.000 euros. Tras ese primer intento, se licitó de nuevo por algo más de 830.000 euros, un 17% más. Con todo, esta vez la idea pasa por volver a lanzarlo en las próximas semanas con un precio muy similar al último, el que acaba de quedar desierto. Para esta inversión, el plazo de ejecución es de seis meses.

Recreación del edificio donde irán las 32 nuevas viviendas asequibles en Zaragoza. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Conviene resaltar el hecho de que ambas intervenciones urbanísticas dependen de los fondos europeos y, como toda actuación que capta recursos procedentes de Bruselas, deberán cumplir una serie de hitos antes de que concluya 2026 para no perder la subvención, aunque desde Zaragoza Vivienda insisten en transmitir tranquilidad y aseguran que "van en plazo".

Los proyectos

El inmueble con 32 viviendas asequibles en Torrero, que se edificará entre la avenida América y la plaza de la Memoria Histórica, se inspira en el modelo del Ricardo Millán de Las Fuentes. Además de ser eficiente energéticamente (con instalaciones y placas solares en la cubierta), cuenta con zonas comunes orientadas a actividades de todo tipo para sus vecinos y pisos de uno o dos dormitorios y entre 45 y 65 metros cuadrados útiles.

Mientras, la actuación en el grupo sindical Aloy Sala, en el barrio zaragozano de Tenerías, consistirá en la reurbanización de la calle de Pedro de Alvarado, que se reformará integralmente (redes de saneamiento, alumbrado, etc.) así como la creación de un vial paralelo, que será una prolongación de la calle del Doctor Blanco Cordero.