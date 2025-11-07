¿En qué ha invertido el Ayuntamiento de Zaragoza el dinero público este 2025?

76 millones de euros. Esa es la cifra de inversiones que el Ayuntamiento de Zaragoza ha realizado entre enero y octubre de 2025, un 70% más que en los mismos diez meses de 2024, cuando la cifra estaba en 44,6 millones. Un presupuesto en el que ha influido, como en cursos anteriores, la ayuda de los fondos europeos, que en este caso han supuesto el 27% del total, casi 21 millones de euros.

La reforma de calles y avenidas ha sido el concepto en el que más esfuerzos se han puesto. En ese sentido, son 10,1 millones de euros invertidos en actuaciones menores y otras estratégicas como las respectivas segundas fases de la avenida Navarra, cuyas obras acabarán en las próximas semanas y que han recibido 1,5 millones en lo que va de año, o la avenida Cataluña, estrenada ya en verano y que este curso concentró 745.000 euros de inversión. Una apuesta que seguirá en 2026 con las intervenciones en la plaza San Miguel y el Coso, que ya han empezado, o en la avenida Valencia, que está a punto.

También con fondos únicamente municipales destacan otras obras como la renaturalización de las riberas del Huerva, que ha recibido 7,5 millones (a los que hay que sumar 3,5 millones aportados por la DGA); el nuevo distrito del cine en Giesa, con 2 millones; la rehabilitación del albergue municipal, por 2,3 millones de euros; o el centro cívico de Vía Hispanidad, cuya construcción ha supuesto este año 1,2 millones para las arcas municipales.

Mientras, los fondos europeos destacan en proyectos como el nuevo BiZi (11 millones), la compra de autobuses eléctricos y la electrificación de las cocheras (7,4 millones) o las reformas en el vertedero para una mejor gestión de los biorresiduos (5,3 millones).

Aunque no todas las formaciones ven tan "maravillosa" la escena presupuestaria reivindicada por la concejala de Hacienda, Blanca Solans, este viernes. Desde ZeC denuncian que esos 76 millones suponen el 40% del total presupuestado para las inversiones, que era de 185 millones. "La ejecución real es desoladora", lamentan.