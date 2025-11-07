La ironía del influencer más inmobiliario tras comprarse un piso en el centro de Zaragoza: "Pagaré la hipoteca en el 2170"

El problema de la vivienda sigue estando en el punto de mira. Zaragoza no se libra de una crisis en la que encontrar un piso a buen precio se ha convertido en una quimera para muchos ciudadanos. Los problemas inmobiliarios son la comidilla de los principales programas de televisión y radio con multitud de expertos del sector intentando buscar una solución utópica que no tiene pinta de acabar.

Pocas personas hoy en día se puede permitir el lujo de emanciparse. Con los alquileres sumiendo como la espuma y la dificultad para adquirir un domicilio, la situación actual de la vivienda tiene pinta que va para largo. Los humoristas también han aprovechado este nicho para sus monólogos donde mezclan la crítica con la comedia. A veces es mejor tomarse la vida con humor.

Matías vuelve a "comprarse un piso en Zaragoza"

Uno de los cómicos que le ha cogido un cariño especial a Zaragoza en los últimos tiempos es Matías Velázquez. Este creador de contenido de humor, @matizoficial en sus perfiles de redes, simula haberse comprado un 'pisito' en muchas zonas del norte de España. Matías Velázquez, natal de Pamplona, 'tiene' un imperio inmobiliario en Zaragoza y alrededores.

El influencer comenzó por 'comprarse' una casa en el centro de la ciudad para luego adquirir otra en Cuarte de Huerva, una más en La Muela y acabó incluso invirtiendo en Arcosur, el barrio de moda en toda España donde incluso Gonzalo Bernardos se compró dos inmuebles.

Matías ha vuelto a Zaragoza para "comprarse" un piso en el centro de la capital aragonesa. "Pues me he pillado un pisito en el centro de Zaragoza. Yo quería centro y es una ganga. Me ha costado medio millón, 50 metros cuadrados con balcón", introduce el monologuista en una de sus últimas publicaciones.

"En el centro tengo de todo. Puedo salir de fiesta o tomar algo. Es un espectáculo. La hipoteca la termino de pagar enseguida, en el 2170 más o menos. Tengo tranvía, moto o coche. Tengo de todo", explica el creador de contenido antes de abordar uno de los temas en boca de muchos zaragozanos. "También tengo bici eléctrica. La eléctrica es un poquito de postureo, pero bueno está genial", critica Velázquez.

"Lo mejor del centro es la gente como no podía ser de otra manera. Están los repartidores de Glovo, los de los camiones, los turistas, las despedidas de soltero, es todo un espectáculo. Os dejo que me voy a comprar un par de sillas para el balcón, bueno silla porque dos no caben", zanja el cómico.