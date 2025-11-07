La pizza que está revolucionando Zaragoza busca ser la mejor de España: mezcla la tradición italiana con el sabor del Cantábrico

Los restaurantes de Zaragoza son cada vez más propensos a apuntarse a algún concurso gastronómico que les ayuda a atraer más clientes hasta su local. Este tipo de eventos se han ido multiplicando a lo largo de los últimos años hasta saltar incluso al panorama nacional. Existen concursos para decidir cuál es la mejor tapa, el mejor cachopo, el mejor bocadillo, la mejor hamburguesa y también la mejor pizza.

Mientras se celebra la 30 edición del Concurso de tapas de Zaragoza y Provincia, hay otros dos restaurantes de la capital aragonesa que se encuentran inmersos en otro certamen gastronómico completamente diferente. Por tercer año consecutivo se celebra hasta el 23 de noviembre el campeonato de España de pizzas en el que participan Leone Pizzería y La Parthénope.

"Conquistar los paladares más exigentes"

Leone Pizzería vuelve por segundo año consecutivo a buscar la corona nacional de la pizza con una propuesta única "creada para conquistar los paladares más exigentes". Se trata de una pizza que "une la receta tradicional italiana con la esencia del norte de España y redefine lo que se ha entendido siempre por carbonara", explican desde el propio establecimiento aragonés, que cuenta con tres locales en Zaragoza: Puerto Venecia, Plaza San Francisco y Casco Histórico.

La innovadora 'pizza carbonara del Atlántico' está compuesta por una masa de elaboración propia con fermentación de 24 horas, mozzarella fior di Latte y auténtico guanciale italiano, huevo pasteurizado a 62º, pimienta negra y pecorino romano. Mientras, el toque inconfundible a esta pizza tan característica se lo da la anchoa del Cantábrico. Leone Pizzería ha decidido que la 'pizza carbonara del Atlántico' sea la pizza del mes de noviembre por lo que sus clientes ya pueden degustarla en los tres restaurantes de Zaragoza.

Una margarita 'españolizada'

Al igual que Leone ha intentado darle un toque nacional a su pizza, La Parthénope ha apostado por seguir la misma estrategia presentándose con su pizza Vesuvio: "De la tradición napoletana a la elegancia ibérica". Se trata de una pizza margarita con pomodorini, prosciutto crudo, straciatella di bufala e olio a tartufo y albahaca.

"Es una margarita enriquecida con jamón ibérico, tomates cherry y un toque de aceite de trufa. Es una explosión en la boca", explican desde la gerencia de La Parthénope, situada en la calle Verónica 16 del centro de Zaragoza.