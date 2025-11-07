Nueva protesta de los vecinos de Rosales para paralizar el proyecto de vivienda pública en el solar escogido por el Gobierno de Aragón

El próximo domingo 9, a partir de las 11.00 horas, los vecinos de Rosales del Canal y de los barrios colindantes de Montecanal, Arcosur y Valdefierro están llamados a concentrarse en la parcela 89.37 del barrio, en una protesta lanzada por la asociación vecinal Entrelagos. Se trata de la misma pastilla en la que se realizaron ya otras dos concentraciones en el último año, con objeto de reclamar al Gobierno de Aragón que no siga con el proyecto de construir viviendas públicas en un suelo dotacional destinado originalmente para equipamientos.

"El conflicto nace de la falta de solares dotacionales y de equipamientos en el barrio y en el sector para cubrir las necesidades de la población consolidada hace décadas y ahora, en crecimiento continuo con los nuevos vecinos de Arcosur al norte del corredor aéreo, que lógicamente por proximidad, usan los mismos servicios que Rosales", dicen desde la asociación.

En ese sentido, denuncian que los servicios públicos que tienen "están ya infradotados, saturados, inacabados o insuficientes". Y mencionan varios ejemplos, pasando por las deficiencias en movilidad, el inacabado Centro Cívico, por la necesidad de un instituto de Bachillerato y Formación Profesional y sobre todo de un centro de salud. En este último punto, Sanidad escogió inicialmente una parcela que, según denuncian algunos expertos, tiene dolinas, por lo que sería de riesgo. A eso se sumó el anuncio de la construcción de un centro sanitario en Arcosur, cerca de la Z-40. "Al parecer, Sanidad no sabe dónde ubicar el de Rosales, aunque manifiestan querer hacerlo a la vez que el anunciado para Arcosur junto a la Z-40"

En cualquier caso, desde la asociación Entrelagos inciden en que su homóloga de Arcosur, Arqueros, llevó a cabo una "activa campaña en contra" del solar elegido inicialmente, el de las dolinas. Aunque desde Rosales matizan ahora que Sanidad va a estudiar "en profundidad" ese suelo "después de haberlo descartado". "La preocupación sobre su viabilidad no estriba ya sólo en las posibles dolinas en el subsuelo, sino también en su exposición al ruido del tráfico aéreo en la zona", añaden desde Entrelagos.

Tras esto, hacen un análisis de los sectores aún disponibles en el barrio. Según detallan, quedan "solo tres parcelas dotacionales libres": frente al campin municipal de uso deportivo, pero compatible con uso sanitario, "y que Urbanismo ofreció a Sanidad en marzo aunque ahora, parece proyectar un circuito para BMX de gestión privada"; la segunda, de uso educativo y reservada para terminar de equipar el CPI Rosales del Canal, "saturado de alumnos sin espacios para recreo, sin equipamiento deportivo adecuado ni salón de actos o clases de Educación Física que los mayores se ven obligados a hacer en el potrero fuera del centro"; y por último, el solar donde se realizará la protesta, escogido por la DGA para construir 192 "mini pisos de 31 a 42 metros cuadrados" y que, resaltan, "serán de gestión privada".

Cartel de la protesta del próximo domingo / AV Entrelagos

"Serán para jóvenes con rentas no inferiores a 1500 euros al mes por precios de alquiler similares a los del mercado, entre los 420 y 762 euros mensuales, incluso descontando la subvención de 2 euros el metro cuadrado que se embolsará el fondo inmobiliario que gestionará estos dos bloques colmena hasta el año 2100 cobrando la renta a precio de mercado desde 2040, pasados los primeros 15 años", prosiguen. Es por esto último que desde Entrelagos piden a la DGA que "suspenda o cancele" el proyecto.

En el caso de la necesidad de construir viviendas, desde la asociación vecinal recalcan que no están "de acuerdo" con el modelo propuesto, pero que "si ha de construirse tienen solares por doquier para edificar vivienda en el Distrito Sur". "El problema de hacer viviendas donde debería haber un equipamiento educativo o sanitario públicos, que son necesarios y urgentes, es que traerán consigo más población que precisará de esos mismos servicios, convirtiendo el problema de acceso a ellos en algo irresoluble sin efectuar de por vida largos desplazamientos al no haber más solares en la zona donde hacer estos equipamientos básicos", sentencian.