Las obras del Huerva desde dentro: el ayuntamiento organiza visitas a partir de este día

Los ciudadanos podrán conocer el proyecto de regeneración del entorno del río Huerva mediante paseos guiados gratuitos durante ocho días de noviembre, con la finalidad de divulgar este mejora urbana y medioambiental de uno de los cauces que atraviesan el caso urbano de Zaragoza.

La consejera municipal de Movilidad y Medioambiente del Ayuntamiento de Zaragoza, Tatiana Gaudes, ha presentado esta iniciativa que forma parte de las acciones de sensibilización y participación para la ciudadanía con el objetivo de dar a conocer este importante patrimonio medioambiental de la ciudad.

Tatiana Gaudes lo ha explicado en el centro municipal de convivencia Laín Entralgo, en la paseo de la Mina, donde se ubica la Oficina Permanente de Participación e Información, a la que se pueden acercar los zaragozanos a conocer este proyecto de renaturalización del entorno del río Huerva. También hay puntos móviles que se desplazan los fines de semana por distintos emplazamientos de la ciudad para acercar este proyecto a los vecinos.

"Queremos --ha dicho-- llegar al público en general y ponemos en marcha una serie de paseos en los que, a través de la concienciación medioambiental y de la sensibilización, vamos a conocer cómo se está desarrollando la obra y cómo va a quedar tras su ejecución, qué especies se van a plantar, qué entornos vamos a poder volver a construir con su propia naturaleza. En el fondo, concienciamos a la ciudadanía de ese espacio verde y de ese espacio natural que estamos creando en el centro de la ciudad".

Además, es una manera de realzar un proyecto "estratégico de la ciudad" que cuenta con más de 30 millones de euros para su renaturalización dividido en diferentes fases. La primera ya está terminada y se acomete la segunda que terminará en junio de 2026.

El objetivo es los entornos naturales y los espacios verdes estén bien cuidados, accesibles y sean para el disfrute de todos los zaragozanos, que "son, al final, los dueños de estos espacios, que el Ayuntamiento renaturaliza y mejora para que impacte en su calidad de vida y en su salud", ha apostillado Tatiana Gaudes.

Itinerarios

Los paseos guiados y gratuitos están ideados para toda la familia y para participar hay que inscribirse en un formulario que se aloja en la web municipal 'www.zaragoza.es' o mediante el correo electrónico 'zaragozanatural@pequenodavinci.net' o mediante el teléfono 606375880.

Los itinerarios comienzan este sábado, 8 de noviembre, para el que se ha programado el trazado 1 a las 11.00 y a las 13.00 horas con el punto de encuentro en el puente Blasco del Cacho --antiguos viveros Sopesens-- y se seguirá el cauce del río hasta el cubrimiento del Huerva en Gran Vía. Tiene una distancia de 1,2 kilómetros y la visita durará alrededor de dos horas.

El trazado 2 tiene como punto de encuentro el puente del Huerva a la altura de la calle Miguel Servet y concluye en la desembocadura del río en el Ebro. Tiene una distancia algo mayor al alcanzar los 1,3 kilómetros y la duración aproximada también es de unas dos horas.

En estos recorridos se conocerán las diferentes fases y actuaciones de la recuperación del Huera en el tramo urbano de Zaragoza mediante explicaciones sencillas, con la finalidad de que los ciudadanos no solo conozcan el valor de este espacio natural, sino que también sepan apreciar este entorno y puedan disfrutar de un tiempo tranquilo y de reencuentro con la naturaleza.

Otra acción del Ayuntamiento en torno a este proyecto de renaturalización del Huerva se ha llevado a cabo en centros educativos con las 20 intervenciones en las aulas y otros 20 itinerarios educativos por la ribera. "Ha sido un éxito rotundo", ha enfatizado Gaudes para apostillar que se han completados todas las plazas disponibles para colegios e institutos.

Además, está prevista la realización de un ciclo de conferencia en las que se abordarán aspectos relacionados no solo con las obras sino también con la mejora medioambiental que a medio y largo plazo va a significar este proyecto para la ciudad.

Un proyecto ambicioso

El objetivo de este proyecto es la regeneración integral del río Huerva, convirtiendo un cauce degradado en el corazón verde de Zaragoza.

Se centra en la mejora de la biodiversidad, la calidad del agua, la hidromorfología y la conexión con la ciudad. Su realización es posible gracias a una alianza estratégica entre el Ayuntamiento de Zaragoza, el Gobierno de Aragón y la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Cuenta, además, con financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), con fondos NextGenerationEU de la Unión Europea y la inversión total, en la suma de las dos fases, es de casi 32 millones de euros.

Las obras están divididas en dos fases: la primera, dedicada a la preparación del terreno, ha concluido y ha supuesto una inversión de 8,85 millones de euros. La segunda, que se prolongará hasta finales del año próximo, tienen una cifra de inversión prevista de más de 23 millones de euros.

Entre las principales actuaciones que se llevan a cabo figuran la construcción de un tanque de tormentas anticontaminación; la renovación de las redes de saneamiento y abastecimiento; la eliminación de especies de arbolado invasoras y la recuperación de flora autóctona; la plantación de 190.000 nuevos árboles y especies arbustivas; y el ensanchamiento del cauce para reducir el riesgo de crecidas.

También se incluye la creación de sendas peatonales y ciclistas; y la renovación de 8 calles adyacentes con prioridad para peatones mediante una plataforma única y el ensanchamiento de aceras.