Paralizado el desahucio de cinco familias de un edificio del Gancho

Victoria, por el momento, para cinco familias que viven en el número 2 de calle Zamoray, en el barrio zaragozano del Gancho. Este viernes por la tarde se ha confirmado la paralización de su desahucio, solicitado por la Sareb y que el juez había decretado su cumplimiento el próximo lunes, 10 de noviembre.

El Sindicato de Inquilinas de Zaragoza ha celebrado en redes sociales lo que consideran una victoria. "¡Desahucios paralizados! ¡Las 5 familias de Zamoray 2 se quedan!", han comentado en sus redes sociales, donde han criticado la actuación de la Sareb con estas familias: "Se llena la boca con sus protocolos de aqluiler social". Desde el Sindicato de Inquilinas de Zaragoza han asegurado que "se sabe que se saltan" esos protocolos y han señalado que el banco malo solo los cumple "si tiene a un sindicato encima". "Seguiremos luchando hasta la vivienda gratuita y universal", han concretado en sus redes sociales.

Hace apenas una semana, este diario contactaba con varios de los vecinos que habían recibido la carta de la Sareb avisando de que iban a ser expulsados de sus casas. "Llevo pagando siete años y ocho meses de alquiler al día, me han dicho que soy un buen pagador y un buen cliente. ¿Por qué nos hacen esto así de repente? Me siento muy mal, no dormimos, no descansamos...", contaba Florin, que paga 325 euros de alquiler por el piso que comparte junto a su esposa.

"Hemos estado pagando siempre hasta el último mes y nos mandan esta carta. No tengo nada, no tengo dónde ir. Mi amigo -señala a Mendy- está enfermo, yo tengo discapacidad, dos válvulas en el corazón, y estoy tomando sintrom. Esto es para sobrevivir", relata Babacar, quien admite que tiene "muchos problemas" en estos momentos. "Mi mujer acaba de dar a luz en mi país", asevera en declaraciones a este diario. Este senegalés de 49 años comparte piso con otras dos personas y paga 400 euros desde hace tres años.

Los afectados prepararon pancartas y movilizaciones para dar a conocer su caso y frenar, por el momento, el desahucio, algo que ha sido ratificado este mismo viernes. El pasado 27 de octubre lograron frenar el primer intento de ser expulsados de sus hogares.

Jaime Galindo

Desde la Sareb aseguraban que no existe voluntad de desahuciar a nadie pero aclaran que existen unos cauces que deben de seguir. Cuando la entidad recibe una vivienda que está habitada lo primero que se hace, explican fuentes del organismo, es acudir a ese piso para entrevistarse con sus moradores. Si estos cuentan con un contrato legal de alquiler, la Sareb los subroga y listo, todo sigue igual. Pero si los contratos no solo legales (lo que no implica que no sean válidos) es cuando el camino comienza a torcerse.

En ese caso, explica la Sareb, estudian el caso de los inquilinos para determinar si son vulnerables o no y poder ofrecerles, en caso positivo, un alquiler social ligado a su renta. Lo que ha ocurrido en el caso de Zamoray 2 es que los trabajadores de la entidad no han podido contactar con estas personas o que estas no han colaborado, algo que niegan los vecinos afectados, que aseguran que la primera noticia que han tenido sobre la Sareb ha sido la carta informando sobre la fecha del desahucio.