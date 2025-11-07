Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El pasaje Palafox aspira a renacer con la vuelta de la zona comercial y tres salas de cine más

Zaragoza Urbana planea también la creación de "un nuevo Aragonia" en la capital aragonesa y un hotel "estrafalario" en el Casco Histórico

Imagen de archivo del pasaje Palafox, con la mayoría de sus comercios cerrados.

Imagen de archivo del pasaje Palafox, con la mayoría de sus comercios cerrados. / JAIME GALINDO

S. H. V.

Zaragoza

Dos de las zonas más emblemáticas de Zaragoza y el nacimiento de una tercera son los proyectos que ocupan la cabeza de Felipe Sanz, director ejecutivo de Zaragoza Urbana. Los cines Palafox y su pasaje, la apuesta hotelera por el Casco Histórico de la capital aragonesa y la creación de un nuevo centro comercial dentro de los límites de la ciudad son tres de las opciones que la empresa, que tiene muchas propiedades repartidas por la ciudad, tiene planteadas para la próxima década.

Felipe Sanz ha concedido este viernes una entrevista a Buenos Días Aragón, informativo matinal de Aragón TV, en el que ha repasado la influencia de Zaragoza Urbana en el desarrollo de una ciudad que vive ahora uno de sus momentos de mayor crecimiento. Sanz ha asegurado que las nuevas acciones de la empresa que dirige seguirán ligadas al cine, sector en el que la firma zaragozana es toda una referencia a nivel nacional.

El proyecto más ambicioso, y parece que más a corto plazo, es la nueva vida del pasaje Palafox. Según ha dicho Sanz en la entrevista, el objetivo es "recuperar" la actividad en el centro pasaje, situado en pleno paseo Independencia. "Tengo el permiso", ha asegurado Sanz, que también ha calificado de "asignatura pendiente" una intervención en el hotel Goya.

"Será un pasaje comercial al que añadiremos tres salas de cine más", ha aseverado Sanz, que ha concretado que, de completarse la operación, esto permitiría al céntrico complejo cinematográfico tener con "catorce salas de cine y convertirse en una referencia única a nivel nacional". Todo ello en un momento complicado para el sector, con menos espectadores que nunca: "Los cines se están convirtiendo en tiendas, pero creemos que el Palafox va a ser siempre una referencia ciudadana". El director de Zaragoza Urbana ha confirmado que el edificio de los cines Palafox está catalogado como "de interés arquitectónico".

Un nuevo Aragonia y un hotel "estrafalario"

Las otras dos operaciones que Zaragoza Urbana quiere proyectar en la capital aragonesa son el desarrollo de un nuevo centro comercial y la ampliación de su oferta hotelera, con un nuevo edificio en el centro de la ciudad.

Sobre el centro comercial, Sanz ha precisado que quiere "buscar otro Aragonia en otra parte de la ciudad". Lo ha hecho reivindicando "los tres complejos medianos" que Zaragoza Urbana tiene en la capital, como son "el Palafox y su entorno, el hotel Palafox y su entorno y Aragonia". "Son de distintas épocas y con diferencia de 25 años, por lo que dentro de quince años me toca hacer otro", ha bromeado Sanz.

Noticias relacionadas y más

El plan para hacer "algo en el Casco Viejo" se centra en la ampliación de la capacidad hotelera del grupo en Zaragoza. "Quiero encontrar un espacio en el que crear un hotel-boutique, de tipo estrafalario", ha resumido Sanz, que ha avanzado que el nuevo centro será "un homenaje a algún personaje histórico aragonés".

