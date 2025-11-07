El servicio Bizi de Zaragoza renovará las polémicas ruedas de caucho en seis meses

Los últimos días de lluvia en Zaragoza han dejado una imagen inédita en la capital aragonesa: decenas de usuarios del servicio Bizi, con menos de un año en funcionamiento, han sufrido accidentes en las calles y los carriles ciclistas debido al desgaste de las ruedas de los vehículos de alquiler municipal. Una razón que niegan los fabricantes al explicar que al estar fabricadas con un bloque de caucho macizo el material nunca deja de prestar sus funciones de agarre, algo que sí que sucede con las cubiertas habituales para las cámaras de aire.

En todo caso, desde la firma Tannus han explicado este viernes que a partir del mes de junio se irán sustituyendo por un modelo más novedoso que tendrá un indicativo que detalle el momento en el que se tienen que reemplazar ya que el diseño actual está pensado para funcionar hasta que la rueda llega prácticamente hasta la llanta. "No vamos a dejar que acumulen un desgaste excesivo", confirman desde el servicio de Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza.

El servicio de bicicletas de alquiler de Zaragoza es uno de los más exitosos de Europa en sus primeros meses de funcionamiento. El responsable de la marca de ruedas, Sergi Belmonte, destaca que este tipo de ruedas que usan las bicicletas aragonesas se utilizan también en Madrid, Bilbao, Girona o París. Entre sus ventajas está que no se pincha y que siempre tienen el mismo volumen. Además, señalan que con el desgaste ofrecen más superficie al asfalto favoreciendo el agarre, una realidad que consideran "antiintuitiva".

El trabajo con este tipo de ruedas facilita las tareas en el taller del grupo Serveo. "Las ruedas macizas tienen la ventaja de que no se pinchan ni se desinflan, pero su sustitución es más laboriosa", explica el encargado de la concesionaria, Jorge Miravete. Eso hace que en ocasiones una bicicleta tenga que estar retirada del servicio casi dos días antes de poder volver a las calles.

Los problemas a los que se enfrentan son variados, aunque en general las llantas torcidas son las afecciones a las que tienen que dar respuestas más frecuentemente. "A veces las ruedas llegan dobladas por un golpe contra una acera, por el empujón de un coche que aparca junto a una estación o porque el usuario ha bajado por unas escaleras", detalla Miravete.

Desde Tannus señalan que el agarre de las ruedas no suele ser el factor más habitual detrás de los accidentes, según han podido comprobar en los últimos quince años en los que llevan instalando este modelo. "La lluvia puede influir, pero en ocasiones los usuarios no saben, hasta que se acostumbran, que una bicicleta eléctrica acelera como una moto y pueden perder el control con más facilidad", indican.